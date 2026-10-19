به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو اظهار کرد: در این مسیر، برنامه‌های متعددی با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های تولید، آموزش نیروی انسانی و ترویج هنر اصیل ورشوسازی اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با اشاره به راه‌اندازی خانه ورشو در خانه تاریخی موثقی افزود: این مجموعه به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی ارزشمند بروجرد، ظرفیت مناسبی برای معرفی، احیا و توسعه هنر ورشوسازی فراهم کرده است. همچنین انجمن ورشوسازان بروجرد با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه این صنعت سنتی تشکیل شده است.

قاسمی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی هنرمندان تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متعددی در زمینه طراحی سنتی و قلم‌زنی روی ورشو برگزار شده است. همچنین خانه ورشوسازی بروجرد و کارگاه مربوط به آن تجهیز شده و دوره‌های آموزشی متعددی با هدف توانمندسازی بانوان و آشنایی آنان با هنر ورشوسازی پیش‌بینی و اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان در ادامه به حمایت‌های مالی از توسعه زیرساخت‌های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین تسهیلاتی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تولید و تأمین ورق ورشو از سوی دولت و با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیگیری شده است که در حال حاضر، مراحل تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات در دست پیگیری قرار دارد.

او همچنین از پیگیری‌های انجام‌ شده برای ایجاد خط تولید ورق ورشو توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود: راه‌اندازی این خط تولید می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه موردنیاز هنرمندان، کاهش مشکلات تولید و تقویت زنجیره ارزش صنعت ورشوسازی بروجرد داشته باشد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از هنر اصیل ورشوسازی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی بروجرد در مسیر دستیابی به عنوان شهر جهانی ورشو انجام می‌شود و این اداره‌کل پیگیری برنامه‌های مرتبط را با جدیت ادامه خواهد داد.

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