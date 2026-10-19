۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹

اقدامات زیرساختی و حمایتی برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو در حال انجام است

اقدامات زیرساختی و حمایتی برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو در حال انجام است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی، حمایتی و زیرساختی با هدف توسعه صنعت ورشوسازی و فراهم‌سازی زمینه ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو اظهار کرد: در این مسیر، برنامه‌های متعددی با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های تولید، آموزش نیروی انسانی و ترویج هنر اصیل ورشوسازی اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با اشاره به راه‌اندازی خانه ورشو در خانه تاریخی موثقی افزود: این مجموعه به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی ارزشمند بروجرد، ظرفیت مناسبی برای معرفی، احیا و توسعه هنر ورشوسازی فراهم کرده است. همچنین انجمن ورشوسازان بروجرد با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه این صنعت سنتی تشکیل شده است.

قاسمی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی هنرمندان تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متعددی در زمینه طراحی سنتی و قلم‌زنی روی ورشو برگزار شده است. همچنین خانه ورشوسازی بروجرد و کارگاه مربوط به آن تجهیز شده و دوره‌های آموزشی متعددی با هدف توانمندسازی بانوان و آشنایی آنان با هنر ورشوسازی پیش‌بینی و اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان در ادامه به حمایت‌های مالی از توسعه زیرساخت‌های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین تسهیلاتی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تولید و تأمین ورق ورشو از سوی دولت و با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیگیری شده است که در حال حاضر، مراحل تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات در دست پیگیری قرار دارد.

او همچنین از پیگیری‌های انجام‌ شده برای ایجاد خط تولید ورق ورشو توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود: راه‌اندازی این خط تولید می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه موردنیاز هنرمندان، کاهش مشکلات تولید و تقویت زنجیره ارزش صنعت ورشوسازی بروجرد داشته باشد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از هنر اصیل ورشوسازی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی بروجرد در مسیر دستیابی به عنوان شهر جهانی ورشو انجام می‌شود و این اداره‌کل پیگیری برنامه‌های مرتبط را با جدیت ادامه خواهد داد.

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کد خبر 1405072702754
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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