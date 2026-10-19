به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: ایجاد رشته‌های تخصصی در حوزه ورشوسازی، قلم‌زنی روی ورشو و طراحی سنتی ورشو با هدف تربیت نیروی متخصص، انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده و تقویت جایگاه این هنر اصیل در حال پیگیری است.

او افزود: در همین راستا، مذاکرات و تبادل نظرهایی با جابر انصاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان، انجام شده است تا زمینه همکاری‌های مشترک برای ایجاد کدرشته‌های تحصیلی مرتبط فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعاملات و همکاری‌های دوجانبه، به‌زودی شاهد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره‌کل و دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه آموزش تخصصی هنر ورشو باشیم.

قاسمی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و دانشگاهی در حوزه صنایع‌دستی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ و احیای هنرهای بومی، حمایت از هنرمندان، تربیت نسل جدید استادکاران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ایفا کند.

او خاطرنشان کرد: هنر ورشوسازی، قلم‌زنی و طراحی سنتی ورشو از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی لرستان است و پیوند میان دانش دانشگاهی و تجربه هنرمندان و استادکاران این حوزه، زمینه‌ساز صیانت از این میراث هنری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری آن خواهد بود.

انتهای پیام/