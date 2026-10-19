به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عیسی مزاری روز دوشنبه ۲۷مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دومین دوره آموزشی سوزن‌دوزی با همکاری بخشداری مرکزی در هشت روستای این شهرستان برگزار شد و در مجموع ۲۲۵ نفر از علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلگان افزود: این دوره آموزشی با هدف توسعه مهارت‌های بومی، گسترش آموزش صنایع‌دستی در مناطق روستایی و عشایری و فراهم کردن زمینه توانمندسازی ساکنان این مناطق برگزار شده است.

او ادامه داد: آموزش هنر سوزن‌دوزی علاوه بر کمک به حفظ و انتقال یکی از جلوه‌های ارزشمند هنرهای سنتی منطقه، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی خانواده‌های روستایی و عشایری فراهم کند.

مزاری تأکید کرد: گسترش دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در روستاها، گامی مؤثر در راستای صیانت از هنرهای بومی، شناسایی استعدادهای محلی و ایجاد فرصت برای حضور فعال‌تر علاقه‌مندان در عرصه تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی است.

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