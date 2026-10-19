به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های برنامه‌ریزی برای بهبود زیرساخت‌های حوزه گردشگری در استان زنجان، نشست مهمی برای بررسی دقیق فرآیندها و صلاحیت‌های قانونی صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری و همچنین نحوه نظارت بر آن‌ها برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: تعیین تکلیف اقدامات موازی اتاق اصناف، بازرسی، صمت و مدیریت بهتر مسائل مربوط به حوزه گردشگری بر اساس قوانین جاری بود.

او گفت: در این نشست، بر ضرورت رعایت قوانین صالح و هم‌راستایی اقدامات اتاق اصناف با ضوابط قانونی اداره کل میراث فرهنگی تاکید شد تا از بروز تداخل در فرآیند صدور مجوزها و نظارت بر تاسیسات گردشگری جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در این جلسه اظهار کرد: هدف ما از این نشست، ایجاد یک ساختار شفاف و قانونی برای تمامی فعالان حوزه گردشگری است تا فرآیند صدور مجوزها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود

این جلسه که با هدف ایجاد نظم در فرآیندهای قانونی برگزار شد که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان، معاون گردشگری اداره کل، رئیس واحد حقوقی، رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، رئیس اتاق اصناف، معاون بازرسی اداره کل صنایع، معدن و تجارت (صمت) و نماینده اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

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