۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۹

مهدی ملکی به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نکا منصوب شد

مهدی ملکی به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نکا منصوب شد

طی حکمی از سوی حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، مهدی ملکی به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا منصوب شد.

طی حکمی از سوی حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، مهدی ملکی به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا منصوب شد.

در حکم حسین ایزدی برای مهدی ملکی آمده است: نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت در دفتر نمایندگی شهرستان میاندرود، به‌عنوان «سرپرست نمایندگی شهرستان نکاء» منصوب می‌شوید. لذا شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری آن شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونان، مدیران و سایر بخش‌های اداری، اقدامات و پیگیری‌های جدی در خصوص امور مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و یگان حفاظت را معمول کنید.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702758
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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