طی حکمی از سوی حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، مهدی ملکی به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا منصوب شد.

در حکم حسین ایزدی برای مهدی ملکی آمده است: نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت در دفتر نمایندگی شهرستان میاندرود، به‌عنوان «سرپرست نمایندگی شهرستان نکاء» منصوب می‌شوید. لذا شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری آن شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونان، مدیران و سایر بخش‌های اداری، اقدامات و پیگیری‌های جدی در خصوص امور مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و یگان حفاظت را معمول کنید.

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