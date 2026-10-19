به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این آیین که روز یکشنبه 26 مهر برگزار شد، سید امین قاسمی به همراه جمعی از معاونان، کارکنان و فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان خرم‌آباد، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان تجدید عهد کردند.

حاضران در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال میراث معنوی شهیدان به نسل‌های آینده تأکید کردند.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا؛ تجلی مسئولیت‌پذیری و تعهد به ارزش‌های انقلاب شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، استقلال، امنیت و آرمان‌های ایران اسلامی، الگویی ماندگار از ایثار، فداکاری و وفاداری به وطن بر جای گذاشته‌اند. گرامیداشت یاد و خاطره این قهرمانان ملی، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های متعالی ایثار و مقاومت و تأکید بر مسئولیت همگانی در پاسداری از این سرمایه معنوی است.

حضور مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان در مزار شهدای گمنام، همچنین یادآور پیوند میان پاسداشت میراث فرهنگی و صیانت از هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی جامعه است؛ هویتی که با فداکاری شهیدان و ایثار ملت ایران در طول تاریخ معاصر پیوندی عمیق دارد.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی(ره)، قائد شهید امت، و شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار شد.

انتهای پیام/