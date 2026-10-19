۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶

با حضور نمایندگان ادارات کل تخصصی معاونت گردشگری انجام شد:

بررسی گزارش ارزیابی اجرای احکام سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

بررسی گزارش ارزیابی اجرای احکام سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

نشست بررسی و جمع‌بندی گزارش ارزیابی اجرای احکام سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، با هدف بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی میزان پیشرفت تکالیف مصوب و پیگیری الزامات پایش و گزارش‌دهی این سند بالادستی، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان ادارات کل تخصصی معاونت گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹، از اسناد بالادستی مهم این حوزه به شمار می‌رود که با هدف هدایت، هماهنگی و انسجام‌بخشی به اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه گردشگری کشور تدوین شده است.

در همین راستا، نشست بررسی و جمع‌بندی گزارش ارزیابی اجرای احکام این سند، با تمرکز بر بررسی روند تحقق تکالیف پیش‌بینی‌شده و اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی روند اجرای احکام سند و اقدامات صورت‌گرفته، بر ضرورت تکمیل گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی دقیق میزان پیشرفت اقدامات و جمع‌بندی مستند نتایج حاصل از اجرای تکالیف تأکید شد.

این نشست در چارچوب الزامات مندرج در بندهای «ب» و «پ» بخش «الزامات تحقق و پیاده‌سازی سند» برگزار شد؛ بندهایی که به‌ترتیب بر پایش و ارزیابی سالانه اجرای احکام سند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز انتشار دوسالانه گزارش پیشرفت اقدامات از سوی معاونت گردشگری این وزارتخانه تأکید دارند.

این اقدام در راستای تقویت سازوکارهای پایش و ارزیابی، مستندسازی عملکرد دستگاه‌های مسئول و فراهم‌سازی زمینه گزارش‌دهی منظم درباره میزان تحقق اهداف و تکالیف سند راهبردی توسعه گردشگری کشور انجام شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702762
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha