به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۲۶مهر۱۴۰۵ در حاشیه افتتاحیه جشنواره انار بهشهر گفت: در حاشیه این جشنواره و در جریان بازدید از غرفه‌های عرضه محصولات انار، صنایع‌دستی و سوغات محلی، نشستی با فرماندار و شهردار بهشهر برگزار شد که طی آن، پیشنهاد اختصاص زمین برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی مطرح شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: با موافقت فرماندار و شهردار بهشهر، عرصه‌ای به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در ورودی شهر، با دسترسی از سمت کمربندی و مسیر ورودی شهر، برای اجرای این طرح به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

او با اشاره به اینکه این عرصه به مدت ۲۰ سال در اختیار این اداره‌کل قرار می‌گیرد، تصریح کرد: پیگیری مراحل اخذ مجوزهای لازم، احداث بازارچه و تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق وزارت میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

شعبانی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی دائمی و مناسب برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری بهشهر است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی بهشهر و برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه این شهر در حوزه صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: با همکاری فرمانداری و شهرداری و پیگیری‌های لازم، امیدواریم زمینه احداث یکی از بازارچه‌های بزرگ و شاخص صنایع‌دستی شرق مازندران فراهم شود و این مجموعه به بستری برای رونق فروش محصولات هنرمندان و توسعه گردشگری شهر تبدیل شود.

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