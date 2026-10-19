۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

معاون صنایع‌دستی مازندران خبر داد

اختصاص ۲۵۰۰ مترمربع زمین برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی در بهشهر

اختصاص ۲۵۰۰ مترمربع زمین برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی در بهشهر

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از اختصاص عرصه‌ای به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در ورودی شهر بهشهر برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۲۶مهر۱۴۰۵ در حاشیه افتتاحیه جشنواره انار بهشهر گفت: در حاشیه این جشنواره و در جریان بازدید از غرفه‌های عرضه محصولات انار، صنایع‌دستی و سوغات محلی، نشستی با فرماندار و شهردار بهشهر برگزار شد که طی آن، پیشنهاد اختصاص زمین برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی مطرح شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: با موافقت فرماندار و شهردار بهشهر، عرصه‌ای به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در ورودی شهر، با دسترسی از سمت کمربندی و مسیر ورودی شهر، برای اجرای این طرح به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

او با اشاره به اینکه این عرصه به مدت ۲۰ سال در اختیار این اداره‌کل قرار می‌گیرد، تصریح کرد: پیگیری مراحل اخذ مجوزهای لازم، احداث بازارچه و تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق وزارت میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

شعبانی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی دائمی و مناسب برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری بهشهر است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی بهشهر و برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه این شهر در حوزه صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: با همکاری فرمانداری و شهرداری و پیگیری‌های لازم، امیدواریم زمینه احداث یکی از بازارچه‌های بزرگ و شاخص صنایع‌دستی شرق مازندران فراهم شود و این مجموعه به بستری برای رونق فروش محصولات هنرمندان و توسعه گردشگری شهر تبدیل شود.

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کد خبر 1405072702765
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

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