به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در این مراسم گفت: صدور سند مالکیت حدنگار برای قلعه الموت، در کنار ثبت جهانی این اثر، اهمیت مستندسازی و تثبیت حقوق مالکانه را برای حفاظت از میراث فرهنگی برجسته می‌کند و بیانگر نقش اقدامات ثبتی برای پشتیبانی حقوقی صیانت از آثار تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و مالکیتی عرصه‌های تاریخی افزود: مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی مرتبط با آثار تاریخی، از اقدامات مؤثر در حفاظت اصولی از این محوطه‌هاست و می‌تواند زمینه را برای اعمال ضوابط قانونی، مدیریت بهتر عرصه و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن‌ها فراهم کند.

او با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه ثبت اسناد و املاک استان قزوین خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت آثار و عرصه‌های تاریخی، نقش مهمی در حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

قلعه الموت پس از سال‌ها تلاش و پیگیری مستمر، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید؛ رویدادی مهم که به‌دنبال آن، سند مالکیت حدنگار این اثر تاریخی نیز صادر شد تا گامی دیگر در مسیر تثبیت مالکیت و مستندسازی حقوقی آثار ارزشمند تاریخی کشور برداشته شود.

انتهای پیام/