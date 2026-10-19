به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمد زاده امروز دوشنبه 27 مهر ماه 1405 اظهار کرد: این جشنواره با هدف حمایت از بانوان کارآفرین، هنرمندان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محصولات بومی و محلی، در مجموعه گردشگری چشمه سبز گلمکان برگزار شد و با استقبال مطلوب بازدیدکنندگان همراه بود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار کرد: هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، روز پرستار، روز جهانی زن روستایی و روز جهانی غذا، جشنواره غذاهای بومی و محلی و بازار فرهنگ و هنر چشمه سبز گلمکان با حضور امان‌الله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار، امام جمعه محترم شهر گلمکان، جمعی از مسئولان شهرستان و فعالان حوزه فرهنگی و اقتصادی برگزار شد.

هم‌چنین امان الله خدمتگزار فرماندار شهرستان گلبهار ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت، اظهار کرد: پرستاران با روحیه ایثار، صبر و مسئولیت‌پذیری، نقشی اساسی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند و شایسته قدردانی و حمایت مستمر هستند.

او با تبریک روز جهانی زن روستایی، بر اهمیت نقش بانوان روستایی در رونق اقتصادی، حفظ میراث فرهنگی و غذایی بومی و توسعه کارآفرینی تأکید کرد و حمایت از ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های زنان را زمینه‌ساز تقویت اقتصاد خانواده و پیشرفت جوامع محلی دانست. او تصریح کرد: جشنواره غذاهای بومی و محلی نیز با هدف معرفی و پاسداشت میراث غذایی منطقه، حمایت از بانوان هنرمند و تولیدکننده و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای عرضه و فروش محصولات محلی برگزار شد.

فرماندار گلبهار گفت: این رویداد فرهنگی و اجتماعی در مجموعه شرکت تعاونی تفریحی و گردشگری چشمه سبز گلمکان، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و خانوادگی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی منطقه، حمایت از مشاغل خانگی و تقویت زمینه‌های مشارکت و کارآفرینی بانوان فراهم کرد.

او افزود: برگزاری این جشنواره گامی مؤثر در راستای معرفی توانمندی‌های زنان روستایی، پاسداشت فرهنگ و سنت‌های بومی و رونق گردشگری و اقتصاد محلی شهرستان گلبهار به شمار می‌رود.

در ادامه، فرماندار شهرستان گلبهار و هیئت همراه از بخش‌های مختلف بازار فرهنگ و هنر و نمایشگاه محصولات بومی و محلی بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی‌ها، دستاوردها و محصولات عرضه‌شده از سوی بانوان کارآفرین، تولیدکنندگان محلی و هنرمندان صنایع‌دستی آشنا شدند.



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