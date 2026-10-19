۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

معاون صنایع دستی استان قزوین خبر داد

آموزش تخصصی سفال و سرامیک در عمارت تاریخی داعی

آموزش تخصصی سفال و سرامیک در عمارت تاریخی داعی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان قزوین از برگزاری آموزش تخصصی رشته سفال و سرامیک با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه کار و دانش در عمارت تاریخی داعی خبر داد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، میثاق گودرزی امروز دوشنبه 27 مهر، با اشاره به همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی با آموزش و پرورش استان قزوین برای برگزاری این دوره افزود: دوره آموزش تخصصی سفال و سرامیک به‌منظور شناسایی و پرورش استعدادهای هنری نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه مهارت‌آموزی و ورود آنان به عرصه صنایع‌دستی برگزار شده و در نخستین دوره آن ۱۲دانش‌آموز حضور دارند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان افزود: در این دوره، آموزش‌های عملی توسط نرگس سلطانپور، هنرمند باسابقه رشته سفال و سرامیک استان ارائه می‌شود.

گودرزی افزود: دانش‌آموزان در کنار فراگیری مباحث نظری، با حضور در کارگاه و انجام فعالیت‌های عملی، با فنون و مهارت‌های تخصصی سفال و سرامیک آشنا می‌شوند و آموخته‌های خود را در فرآیند خلق آثار هنری به کار می‌گیرند.

او خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره در عمارت تاریخی داعی، زمینه پیوند میان آموزش، میراث فرهنگی و هنرهای سنتی را فراهم کرده و فرصتی برای انتقال دانش و تجربه هنرمندان به نسل جوان و پرورش هنرمندان آینده در حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702768
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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