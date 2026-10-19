رگبار پراکنده در برخی مناطق کشور پیش بینی می شود

به گزارش میراث آریا، بر اساس نقشه‌های هواشناسی با عبور امواج تراز میانی جو از نوار شمالی، در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آسمان ابری همراه با رگبار پراکنده، رعدوبرق و تندباد پیش‌بینی می‌شود.

در ساعات بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه، گستره بارش‌ها به دامنه‌های زاگرس شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و شمال فارس کشیده خواهد شد.

همچنین در غرب یزد، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز احتمال رگبار و صاعقه بالا است.

در این مناطق وزش باد شدید دور از انتظار نیست و در نقاط مستعد، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی وجود دارد.

در نوار ساحلی خزر افزون بر وزش باد، دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد.

بر اساس این پیش‌بینی، پهنه‌های آبی نیز متلاطم می‌شوند؛ به گونه‌ای که دریای خزر از بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۷ تا ظهر چهارشنبه ۲۹ مهرماه و تنگه هرمز تا روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه مواج و طوفانی خواهد بود.

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