جلیقه سنتی ابرکوه ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس قدیریان امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه، گفت: جلیقه سنتی ابرکوه با بهره‌گیری از هنر اصیل سیاهه دوزی و دوخت‌های ظریف و عناوین محلی «بیا و بروک» و «هزارپا» و با نقش‌های سنتی سرو و محراب آراسته شده است که نقش سرو، یادآور سرو کهن‌سال ابرکوه و نماد ماندگاری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه افزود: احیای این پوشش سنتی با پژوهش و تلاش حامد اکرمی و هنر دست بانو عشرت سابقی ابرقویی، گامی در راستای پاسداشت میراث ناملموس فرهنگی، ترویج پوشاک محلی در زندگی امروز و حمایت از هنرمندان و استادکاران بومی است.

قدیریان تأکید کرد: مستندسازی و پیگیری ثبت ملی جلیقه سنتی ابرکوه توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه در راستای حفظ هویت فرهنگی شهرستان و انتقال هنرهای اصیل بومی به نسل‌های آینده انجام می‌شود.

انتهای پیام/