معصومه عربی، تولیدکننده فرش دستباف و فعال فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از برگزاری آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقابزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ شهرستان ورامین خبر داد و گفت: این آیین با مجموعه‌ای از آداب و رسوم بومی، شعرخوانی، هم‌نوایی، دف‌نوازی و بریدن چله‌های قالی برگزار شد و مورد استقبال مهمانان از مناطق مختلف قرار گرفت.

معصومه عربی با اشاره به اهمیت پاسداشت آیین‌های مرتبط با فرش دستباف اظهار کرد: آیین «سربرون دار قالی» یکی از سنت‌های ارزشمند ماست که در آن، پایان بافت قالی با آداب و رسوم خاصی همراه می‌شود و علاوه بر جنبه هنری، جلوه‌هایی از همبستگی اجتماعی و فرهنگ بومی را به نمایش می‌گذارد.

او با تشریح بخش‌های مختلف این مراسم افزود: برنامه با گره‌های پایانی قالی و شعرخوانی و هم‌نوایی حاضران آغاز شد و در ادامه، بخش‌هایی از گلیم‌بافی و قالی‌بافی و همچنین دف‌نوازی اجرا شد. پس از آن، چله‌های قالی بریده شد و مراسم «سوری‌برون» نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های آیینی برنامه به اجرا درآمد.

این تولیدکننده فرش دستباف درباره رسم «سوری‌برون» توضیح داد: در این بخش، همسایگان و نزدیکان با سینی‌هایی حاوی میوه و شیرینی به منزل صاحب قالی می‌روند و با این هدایا، شادی و شادباش خود را به مناسبت پایان بافت قالی ابراز می‌کنند. دود کردن اسپند و شکستن تخم‌مرغ نیز از دیگر آداب این مراسم است که در باورهای محلی با دور کردن چشم‌زخم و آرزوی خیر و برکت پیوند دارد.

عربی با اشاره به استقبال از این برنامه بیان کرد: در پی انتشار فراخوان، شماری از علاقه‌مندان از روستاهای همجوار و شهرهای پیشوا، قرچک و رامین و همچنین تهران در این مراسم حضور یافتند و از نزدیک با این آیین آشنا شدند.

او ادامه داد: بسیاری از مهمانان از زیبایی مراسم ابراز رضایت کردند و گفتند که پیش از این چنین آیینی را ندیده بودند و آشنایی با آن برایشان تجربه‌ای جالب و متفاوت بوده است.

این فعال فرهنگی با تأکید بر ضرورت معرفی آیین‌های بومی تصریح کرد: ضمن سپاس از اداره میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی شهرستان ورامین، برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای زنده نگه‌داشتن سنت‌های محلی، انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده و آشنایی مردم مناطق دیگر با فرهنگ و هنر جامعه میزبان است.

به گفته عربی، آیین «سربرون دار قالی» تنها به پایان یافتن یک فعالیت هنری و تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ناملموس جامعه قالی‌بافان است که در آن، مشارکت همسایگان، شادی جمعی و پیوندهای اجتماعی در کنار هنر دستباف معنا پیدا می‌کند.

این آیین روز ۲۴ مهرماه در عمارت آقابزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد و حضور علاقه‌مندان از مناطق مختلف، زمینه‌ای برای معرفی بیشتر سنت‌های مرتبط با فرش دستباف و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی این روستا فراهم کرد.

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