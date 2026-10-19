۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹

آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقا بزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد

آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقا بزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد

آیین «سربرون دار قالی» یکی از سنت‌های ارزشمند ماست که در آن، پایان بافت قالی با آداب و رسوم خاصی همراه می‌شود و علاوه بر جنبه هنری، جلوه‌هایی از همبستگی اجتماعی و فرهنگ بومی را به نمایش می‌گذارد.

معصومه عربی، تولیدکننده فرش دستباف و فعال فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از برگزاری آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقابزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ شهرستان ورامین خبر داد و گفت: این آیین با مجموعه‌ای از آداب و رسوم بومی، شعرخوانی، هم‌نوایی، دف‌نوازی و بریدن چله‌های قالی برگزار شد و مورد استقبال مهمانان از مناطق مختلف قرار گرفت.

معصومه عربی با اشاره به اهمیت پاسداشت آیین‌های مرتبط با فرش دستباف اظهار کرد: آیین «سربرون دار قالی» یکی از سنت‌های ارزشمند ماست که در آن، پایان بافت قالی با آداب و رسوم خاصی همراه می‌شود و علاوه بر جنبه هنری، جلوه‌هایی از همبستگی اجتماعی و فرهنگ بومی را به نمایش می‌گذارد.

آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقا بزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد

او با تشریح بخش‌های مختلف این مراسم افزود: برنامه با گره‌های پایانی قالی و شعرخوانی و هم‌نوایی حاضران آغاز شد و در ادامه، بخش‌هایی از گلیم‌بافی و قالی‌بافی و همچنین دف‌نوازی اجرا شد. پس از آن، چله‌های قالی بریده شد و مراسم «سوری‌برون» نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های آیینی برنامه به اجرا درآمد.

این تولیدکننده فرش دستباف درباره رسم «سوری‌برون» توضیح داد: در این بخش، همسایگان و نزدیکان با سینی‌هایی حاوی میوه و شیرینی به منزل صاحب قالی می‌روند و با این هدایا، شادی و شادباش خود را به مناسبت پایان بافت قالی ابراز می‌کنند. دود کردن اسپند و شکستن تخم‌مرغ نیز از دیگر آداب این مراسم است که در باورهای محلی با دور کردن چشم‌زخم و آرزوی خیر و برکت پیوند دارد.

آیین سنتی «سربرون دار قالی» در عمارت آقا بزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد

عربی با اشاره به استقبال از این برنامه بیان کرد: در پی انتشار فراخوان، شماری از علاقه‌مندان از روستاهای همجوار و شهرهای پیشوا، قرچک و رامین و همچنین تهران در این مراسم حضور یافتند و از نزدیک با این آیین آشنا شدند.

او ادامه داد: بسیاری از مهمانان از زیبایی مراسم ابراز رضایت کردند و گفتند که پیش از این چنین آیینی را ندیده بودند و آشنایی با آن برایشان تجربه‌ای جالب و متفاوت بوده است.

این فعال فرهنگی با تأکید بر ضرورت معرفی آیین‌های بومی تصریح کرد: ضمن سپاس از اداره میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی شهرستان ورامین، برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای زنده نگه‌داشتن سنت‌های محلی، انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده و آشنایی مردم مناطق دیگر با فرهنگ و هنر جامعه میزبان است.

به گفته عربی، آیین «سربرون دار قالی» تنها به پایان یافتن یک فعالیت هنری و تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ناملموس جامعه قالی‌بافان است که در آن، مشارکت همسایگان، شادی جمعی و پیوندهای اجتماعی در کنار هنر دستباف معنا پیدا می‌کند.

این آیین روز ۲۴ مهرماه در عمارت آقابزرگ روستای تاریخی حصارحسن‌بیگ برگزار شد و حضور علاقه‌مندان از مناطق مختلف، زمینه‌ای برای معرفی بیشتر سنت‌های مرتبط با فرش دستباف و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی این روستا فراهم کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702771
مجتبی گهستونی
دبیر مهدی ارجمند

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