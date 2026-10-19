به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ مهرماه اظهار کرد: عملیات مرمت و سامان‌دهی قلعه والی شهر ایلام با هدف حفاظت، صیانت و احیای این بنای ارزشمند تاریخی انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شد و شامل اقدامات مرمتی و سامان‌دهی بخش‌های مختلف این بنای تاریخی بود.

شریفی تصریح کرد: قلعه والی از بناهای شاخص تاریخی شهر ایلام و از آثار ارزشمند معماری دوره قاجار است که امروزه به‌عنوان موزه مردم‌شناسی ایلام مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی از فرهنگ، آداب، رسوم و سبک زندگی مردم استان را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.

او ادامه داد: اجرای این عملیات در راستای حفاظت از بناهای تاریخی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری مناسب و معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان انجام شد.

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