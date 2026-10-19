https://www.chtn.ir/x4xcf۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳ کد خبر 1405072702773 فیلم مستند سیستان و بلوچستان، گنجینه میراث ناملموس تا کنون۱۳۷ عنصر میراث ناملموس استان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دریافت 297 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072702773 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها میراثفرهنگی روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس میراثناملموس پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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