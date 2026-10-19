۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

سیستان و بلوچستان، گنجینه میراث ناملموس

سیستان و بلوچستان، گنجینه میراث ناملموس

تا کنون۱۳۷ عنصر میراث ناملموس استان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405072702773
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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