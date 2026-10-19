تماشای «در انتظار گودو» در دزفول به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش «در انتظار گودو» با همکاری نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی دزفول و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول، در پلاتوی مجتمع فرهنگی این شهرستان اجرا شد.

این اثر نمایشی به نویسندگی ساموئل بکت و کارگردانی و تهیه‌کنندگی نسیم قربانی، میزبان علاقه‌مندان هنرهای نمایشی بود و گروهی از هنرمندان دزفول در اجرای آن به ایفای نقش پرداختند.

قدیمی‌ترین اجرای ثبت‌شده نمایشنامه «در انتظار گودو» در پنجم ژانویه ۱۹۵۳ (۱۵ دی ۱۳۳۱) در پاریس فرانسه برگزار شد. البته پیش از آن، نسخه‌ای کوتاه‌شده از این نمایشنامه در فوریه ۱۹۵۲ از رادیوی فرانسه پخش شده بود.

حجت علیخانی، مصطفی شادور، فرهاد شامی، حسین جمالیان، نیوشا پاک‌منش، مژده عباسی، مژده روشن، کوثر رنج‌نهاد، فاطیما قپانی، نسا رمضانی، یوسف بابائیان، مبین اردلان، پویا بادلان و رضا بهمن‌پور بازیگران این نمایش هستند.

در بخش عوامل اجرایی نیز فرهاد شامی به‌عنوان دستیار کارگردان، مرتضی خدادای در اجرای طرح دکور، حسین فرخی‌فرد به‌عنوان منشی صحنه، سعید جاودان‌پور به‌عنوان طراح فرم و نیلوفر پورهادی، شیوا فرهنگ‌مهر و الهام ارجمندی در بخش دختران اریال همکاری داشتند.

همچنین محسن بهاری مسئولیت نورپردازی، سینا صفامهر و پیمان شامدیل بخش صدا و افکت، احمدرضا امیدجو و حسین جمالیان اجرای موسیقی زنده و ستار رشنو، الهام رفیع‌نیا و ندا پهلوان طراحی گریم را بر عهده داشتند. علی غلامی نیز در بخش صدای پایانی این اثر مشارکت کرد.

نمایش «در انتظار گودو» از ۱۸ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۱ در پلاتوی مجتمع فرهنگی دزفول اجرا شد و فرصتی برای حضور علاقه‌مندان به تئاتر و آثار نمایشی در این شهرستان فراهم کرد.

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