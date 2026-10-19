پنجمین جشنواره گردشگری سنجد کلامو در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این جشنواره در روستای کلامو از توابع بخش بسطام، اظهار کرد: پنجمین دوره جشنواره سنجد کلامو با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال کم‌نظیر گردشگران و خانواده‌ها برگزار شد که توانست فضای شادی و فرهنگی را در این روستای باصفا رقم بزند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تشریح بخش‌های مختلف این جشنواره تصریح کرد: در این برنامه، اجرای موسیقی سنتی و محلی، برگزاری مسابقات و ورزش‌های بومی، نمایش آداب‌ورسوم اصیل روستایی و در کنار آن، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و عرضه محصولات محلی، از بخش‌های اصلی و جذاب این جشنواره بود که مورد استقبال ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

او با تأکید بر اهمیت تداوم این رویدادها گفت: روستای کلامو با برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و همچنین پیشینه فرهنگی ارزشمند خود، پتانسیل‌های بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری شاخص در شرق استان دارد.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی با این کیفیت و تنوع، نقشی اساسی در معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه و ایجاد بستری برای توسعه گردشگری پایدار و حمایت از تولیدکنندگان محصولات محلی ایفا می‌کند.

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