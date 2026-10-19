به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این دوره آموزشی با حضور بیدخام مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و با تدریس استاد امیررضا روحی و استاد مهرداد یعقوبی از مجموعه دیجی‌کالا با حضور ۱۹ هنرمند فعال در عرصه صنایع‌دستی استان برگزار شد.

در این دوره آموزشی، مباحثی از جمله آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی، مقدمات فروش و شیوه‌های ارتباط مؤثر با مشتری، روش‌های عرضه و فروش محصولات در پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و همچنین تحلیل داده‌ها با هدف بهبود عملکرد و رشد کسب‌وکارهای آنلاین ارائه شد.

این دوره در راستای توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی و کمک به توسعه بازار محصولات هنری از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک برگزار شد.

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