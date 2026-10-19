۲ واحد از تأسیسات گردشگری استان سمنان گواهینامه کیفیت خدمات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب هیئت وزیران، و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت متبوع، ۲ واحد از تأسیسات گردشگری استان در ماه جاری موفق به اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شدند که شامل یک باب مهمانپذیر در شهرستان شاهرود و یک باب اقامتگاه سنتی در شهر ایوانکی شهرستان گرمسار است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تشریح روند صدور این گواهینامه‌ها افزود: این اقدام پس از انجام بازدید و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق از تأسیسات موردنظر و همچنین دریافت گزارش ارزیابی شرکت عامل تطبیق تأسیسات گردشگری حاصل شد که در نهایت با صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری در جلسه کمیسیون درجه‌بندی تأسیسات گردشگری استان موافقت به عمل آمد.

او با تأکید بر ضرورت استانداردسازی واحدهای گردشگری در راستای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به گردشگران در استان سمنان، بیان کرد: دستور اقدامات لازم برای عملیات ارزیابی تمامی تأسیسات گردشگری و تشکیل جلسات مستمر کمیسیون درجه‌بندی استان از طرف مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان صادر شده است تا تمامی تأسیسات تحت نظر این اداره‌کل بر اساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارائه خدمات به‌دقت درجه‌بندی و رصد شوند.

طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این ارزیابی‌ها نقشی کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری تأسیسات اقامتی و پذیرایی استان، بهبود تجربه سفر گردشگران و تحقق استانداردهای حرفه‌ای صنعت گردشگری در سطح استان سمنان ایفا می‌کند.

انتهای پیام/