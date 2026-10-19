۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

«ارباب سایه‌ها» از خوزستان به جشنواره بین‌المللی دوستی ملل رفت

«ارباب سایه‌ها» از خوزستان به جشنواره بین‌المللی دوستی ملل رفت

نمایش «ارباب سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی، به عنوان تنها نماینده تئاتر استان خوزستان از شهرستان بندرماهشهر، در بخش مسابقه صحنه‌ای نخستین جشنواره بین‌المللی «دوستی ملل» پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هیئت انتخاب نخستین جشنواره بین‌المللی دوستی ملل آثار پذیرفته‌ شده در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی دوستی ملل را از میان ۷۱۰ اثر نمایشی ارسال‌ شده از سراسر کشور اعلام کردند که نمایش «ارباب سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی موفق به حضور در این جشنواره شد.

این نمایش روز ۲۳ مهر ۱۴۰۵، اجرای داوری خود را با حضور هیئت داوران در تماشاخانه نوفل لوشاتو تهران انجام داد.

در این اثر، آرش رضایی، مصطفی موسی‌پور، عزیز قیم بهمنشیری، مصطفی رضایی‌کیا، زینب عساکره، فاطمه عساکره، نرگس کردزنگنه، ابتسام تابع معتوقی، غزل حسنی، سیده فاطمه هاشمی‌اصل، پریسا محیسنی، سیده مژده طهری، آیه منعم، الناز مهرپاک، حیدر رضایی، مهرسا اسفندیاری، سیده آیلین ساداتی، فرشته جاپلقی، آزاده کریم‌زاده، سید محمد قارونی‌زاده و مروارید زیدونی به ایفای نقش می‌پردازند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702781
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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