به گزارش خبرنگار میراث آریا، هیئت انتخاب نخستین جشنواره بین‌المللی دوستی ملل آثار پذیرفته‌ شده در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی دوستی ملل را از میان ۷۱۰ اثر نمایشی ارسال‌ شده از سراسر کشور اعلام کردند که نمایش «ارباب سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی موفق به حضور در این جشنواره شد.

این نمایش روز ۲۳ مهر ۱۴۰۵، اجرای داوری خود را با حضور هیئت داوران در تماشاخانه نوفل لوشاتو تهران انجام داد.

در این اثر، آرش رضایی، مصطفی موسی‌پور، عزیز قیم بهمنشیری، مصطفی رضایی‌کیا، زینب عساکره، فاطمه عساکره، نرگس کردزنگنه، ابتسام تابع معتوقی، غزل حسنی، سیده فاطمه هاشمی‌اصل، پریسا محیسنی، سیده مژده طهری، آیه منعم، الناز مهرپاک، حیدر رضایی، مهرسا اسفندیاری، سیده آیلین ساداتی، فرشته جاپلقی، آزاده کریم‌زاده، سید محمد قارونی‌زاده و مروارید زیدونی به ایفای نقش می‌پردازند.

انتهای پیام/