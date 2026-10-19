۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۰

 اجرای «وداع با اسلحه» در اهواز

 اجرای «وداع با اسلحه» در اهواز

نمایش «وداع با اسلحه» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حامد حیاتی، با روایتی از دیدار دوباره دو برادر همزمان با حمله دشمن، در تالار آفتاب اهواز روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش «وداع با اسلحه» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حامد حیاتی و از تولیدات گروه تئاتر خودکامه، در پلاتوی استاد لاریان تالار آفتاب اهواز اجرا شد.

این اثر نمایشی با محوریت دیدار دوباره دو برادر پس از سال‌ها جدایی و همزمان با حمله دشمن، روایتی از مواجهه انسان‌ها با شرایط جنگی و پیامدهای آن را به تصویر می‌کشد.

در این نمایش، حامد حیاتی و امیرحسین ترکاشوند به‌عنوان بازیگر حضور دارند.

از دیگر عوامل اجرایی این اثر می‌توان به محمد حیاتی، مشاور کارگردان؛ سهام عکرش، دستیار کارگردان، منشی صحنه، مدیر صحنه و اپراتور نور؛ حسین مشعلی، اپراتور صدا؛ علی حیاتی و حمید حیاتی، مسئولان کارگردانی و تدوین تیزر؛ رضا حیاتی، فیلم‌بردار؛ علیرضا هادی‌زاده، مسئول اجرای دکور؛ سیدمرتضی سبزقبا، طراح پوستر؛ و امین بنی‌سعیدی، مدیر هماهنگی اشاره کرد.

نمایش «وداع با اسلحه» با همکاری گروه تئاتر خودکامه، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی اهواز، انجمن هنرهای نمایشی خوزستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تولید و اجرا شد.

این نمایش تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتوی استاد لاریان تالار آفتاب اهواز روی صحنه رفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702782
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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