 اجرای «وداع با اسلحه» در اهواز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش «وداع با اسلحه» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حامد حیاتی و از تولیدات گروه تئاتر خودکامه، در پلاتوی استاد لاریان تالار آفتاب اهواز اجرا شد.

این اثر نمایشی با محوریت دیدار دوباره دو برادر پس از سال‌ها جدایی و همزمان با حمله دشمن، روایتی از مواجهه انسان‌ها با شرایط جنگی و پیامدهای آن را به تصویر می‌کشد.

در این نمایش، حامد حیاتی و امیرحسین ترکاشوند به‌عنوان بازیگر حضور دارند.

از دیگر عوامل اجرایی این اثر می‌توان به محمد حیاتی، مشاور کارگردان؛ سهام عکرش، دستیار کارگردان، منشی صحنه، مدیر صحنه و اپراتور نور؛ حسین مشعلی، اپراتور صدا؛ علی حیاتی و حمید حیاتی، مسئولان کارگردانی و تدوین تیزر؛ رضا حیاتی، فیلم‌بردار؛ علیرضا هادی‌زاده، مسئول اجرای دکور؛ سیدمرتضی سبزقبا، طراح پوستر؛ و امین بنی‌سعیدی، مدیر هماهنگی اشاره کرد.

نمایش «وداع با اسلحه» با همکاری گروه تئاتر خودکامه، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی اهواز، انجمن هنرهای نمایشی خوزستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تولید و اجرا شد.

این نمایش تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتوی استاد لاریان تالار آفتاب اهواز روی صحنه رفت.

انتهای پیام/