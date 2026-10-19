به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در نشست تخصصی با مدیرعامل هلدینگ حمل‌ونقل و گردشگری «جهان‌گشت نور»، که با حضور سردار کریمیان، جانشین فرماندهی سپاه استان برگزار شد، بر اهمیت زیرساختی حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد.

استاندار ایلام در این نشست با اشاره به مسائل موجود در حوزه حمل‌ونقل، بر ضرورت ایجاد یک شبکه منظم و ایمن برای خدمت‌رسانی منظم به مردم تأکید کرد.

احمد کرمی افزود: علاوه‌ بر ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری، توجه به حمل‌ونقل درون‌شهری باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حوزه شهرداری در دستور کار قرار گیرد و برای حل مسائل ترافیکی و پاسخگویی به نیاز مردم، به‌ویژه در مناسبت‌های خاص مانند اربعین، باید ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و حمل‌ونقل شهری را به طور جدی توسعه دهیم.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی مالی برای پروژه‌های ماندگار، بر لزوم ارائه برنامه‌های مدون برای جذب تسهیلات بانکی تأکید و گفت: ما برای اجرای اقدامات ماندگار در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی هستیم تا بتوانیم ناوگان مدرن و باکیفیتی را وارد چرخه کنیم.

مصطفی پورمحمدی، مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل و گردشگری جهان گشت نور نیز در این نشست، ضمن اعلام آمادگی کامل برای کمک به توسعه و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی استان بر لزوم راهکارهای گسترش شبکه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری برای افزایش ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری در استان ایلام، تأکید کرد.

لازم به ذکر است، در پایان این نشست، طرفین بر لزوم همکاری نزدیک میان شهرداری، شرکت‌های حمل‌ونقل و سازمان‌های سرمایه‌گذاری برای ساماندهی ناوگان برون‌شهری و درون‌شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کردند.

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