به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از «راهنمای مصور استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری» با تمرکز بر حصیربافی میناب، تدوین این استاندارد را گامی مهم در مسیر سامان‌دهی، ارتقای کیفیت و معرفی بهتر صنایع‌دستی بومی استان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ضرورت کاربردی‌کردن صنایع‌دستی اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی، در زندگی روزمره مردم نیز جایگاه داشته باشند و استفاده از این محصولات در بخش‌های مختلف زندگی گسترش یابد.

او افزود: تدوین استاندارد ملی برای حصیربافی میناب، قدم اولیه و ارزشمندی در مسیر هویت‌بخشی به این هنر بومی، ارتقای کیفیت تولیدات و فراهم‌کردن زمینه معرفی آن در سطح ملی است. استانداردسازی می‌تواند به حفظ اصول اصیل تولید، ایجاد انسجام در کیفیت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند.

شهرزاد با تأکید بر لزوم توجه به رشته‌های اولویت‌دار صنایع‌دستی بیان کرد: این مسیر باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی و تدوین استانداردهای موردنیاز برای رشته‌های شاخص استان ادامه پیدا کند تا محصولات صنایع‌دستی هرمزگان با هویت مشخص و کیفیت قابل‌اعتماد در بازارهای ملی معرفی شوند.

مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز در این آیین با اشاره به اهمیت استانداردسازی محصولات بومی استان اظهار کرد: استانداردسازی صنایع‌دستی و محصولات بومی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های هرمزگان در سطح کشور را فراهم کند و به شناخته‌شدن هرچه بیشتر این تولیدات کمک کند.

او افزود: تدوین استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب، گامی در راستای مشخص‌شدن اصول و ضوابط این هنر بومی و ارتقای جایگاه آن است. تلاش می‌کنیم با شناسایی و استانداردسازی محصولات بومی استان، زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و هنری هرمزگان در سطح ملی بیش از پیش فراهم شود.

این استاندارد با عنوان «حصیر و دست‌بافته‌های بندری و با تمرکز بر حصیربافی میناب»، به شماره ملی ۲۰۶۰۵ تدوین شده است. بتول حاج‌علیزاده، کارشناس صنایع‌دستی هرمزگان با همکاری کارشناسان اداره کل استاندارد تدوین این استاندارد را برعهده داشته‌اند.

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