۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹

رونمایی از استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب

رونمایی از استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب

با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، مدیرکل استاندارد استان، معاونان توسعه مدیریت و صنایع‌دستی و جمعی از کارشناسان، از استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب به شماره ۲۰۶۰۵ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از «راهنمای مصور استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری» با تمرکز بر حصیربافی میناب، تدوین این استاندارد را گامی مهم در مسیر سامان‌دهی، ارتقای کیفیت و معرفی بهتر صنایع‌دستی بومی استان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ضرورت کاربردی‌کردن صنایع‌دستی اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی، در زندگی روزمره مردم نیز جایگاه داشته باشند و استفاده از این محصولات در بخش‌های مختلف زندگی گسترش یابد.

او افزود: تدوین استاندارد ملی برای حصیربافی میناب، قدم اولیه و ارزشمندی در مسیر هویت‌بخشی به این هنر بومی، ارتقای کیفیت تولیدات و فراهم‌کردن زمینه معرفی آن در سطح ملی است. استانداردسازی می‌تواند به حفظ اصول اصیل تولید، ایجاد انسجام در کیفیت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند.

شهرزاد با تأکید بر لزوم توجه به رشته‌های اولویت‌دار صنایع‌دستی بیان کرد: این مسیر باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی و تدوین استانداردهای موردنیاز برای رشته‌های شاخص استان ادامه پیدا کند تا محصولات صنایع‌دستی هرمزگان با هویت مشخص و کیفیت قابل‌اعتماد در بازارهای ملی معرفی شوند.

مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز در این آیین با اشاره به اهمیت استانداردسازی محصولات بومی استان اظهار کرد: استانداردسازی صنایع‌دستی و محصولات بومی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های هرمزگان در سطح کشور را فراهم کند و به شناخته‌شدن هرچه بیشتر این تولیدات کمک کند.

او افزود: تدوین استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب، گامی در راستای مشخص‌شدن اصول و ضوابط این هنر بومی و ارتقای جایگاه آن است. تلاش می‌کنیم با شناسایی و استانداردسازی محصولات بومی استان، زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و هنری هرمزگان در سطح ملی بیش از پیش فراهم شود.

این استاندارد با عنوان «حصیر و دست‌بافته‌های بندری و با تمرکز بر حصیربافی میناب»، به شماره ملی ۲۰۶۰۵ تدوین شده است. بتول حاج‌علیزاده، کارشناس صنایع‌دستی هرمزگان با همکاری کارشناسان اداره کل استاندارد تدوین این استاندارد را برعهده داشته‌اند.

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کد خبر 1405072702786
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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