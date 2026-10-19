به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۶ با اشاره به جایگاه رودوزی‌های سنتی در صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: رودوزی‌های سنتی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی استان به شمار می‌روند و به دلیل گستردگی فعالیت هنرمندان و ریشه‌های عمیق فرهنگی، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه صنایع‌دستی برخوردارند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: برگزاری میزهای تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، با هدف بررسی وضعیت هر رشته و زیرمجموعه‌های آن، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان هنرمندان انجام می‌شود و در این میان، رودوزی‌های سنتی به دلیل جایگاه ویژه خود در هنر بومی هرمزگان، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی تخصصی هستند.

او عنوان کرد: این نشست‌ها در راستای فراهم‌کردن مقدمات تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی برگزار می‌شوند تا هنرمندان هر رشته بتوانند با انسجام و مشارکت بیشتر، مسائل و مطالبات تخصصی خود را پیگیری کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه فعالیتشان نقش مؤثرتری داشته باشند.

رمجی افزود: بررسی وضعیت زیرمجموعه‌های رودوزی‌های سنتی، شناخت نیازهای هنرمندان و شناسایی راهکارهای تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای از محورهای مورد توجه در این نشست است که می‌تواند به توسعه تولیدات، ارتقای جایگاه این رشته و گسترش فرصت‌های عرضه و فروش محصولات کمک کند.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری میزهای تخصصی و حرکت به سمت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای، گامی در راستای سامان‌دهی فعالیت هنرمندان، تقویت ارتباط میان فعالان هر رشته و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی هرمزگان است.

انتهای پیام/