۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹

نخستین میز تخصصی رودوزی‌های سنتی صنایع‌دستی هرمزگان برگزار شد

نخستین میز تخصصی رودوزی‌های سنتی صنایع‌دستی هرمزگان برگزار شد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری نخستین میز تخصصی رودوزی‌های سنتی استان در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۶ با اشاره به جایگاه رودوزی‌های سنتی در صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: رودوزی‌های سنتی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی استان به شمار می‌روند و به دلیل گستردگی فعالیت هنرمندان و ریشه‌های عمیق فرهنگی، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه صنایع‌دستی برخوردارند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: برگزاری میزهای تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، با هدف بررسی وضعیت هر رشته و زیرمجموعه‌های آن، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان هنرمندان انجام می‌شود و در این میان، رودوزی‌های سنتی به دلیل جایگاه ویژه خود در هنر بومی هرمزگان، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی تخصصی هستند.

او عنوان کرد: این نشست‌ها در راستای فراهم‌کردن مقدمات تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی برگزار می‌شوند تا هنرمندان هر رشته بتوانند با انسجام و مشارکت بیشتر، مسائل و مطالبات تخصصی خود را پیگیری کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه فعالیتشان نقش مؤثرتری داشته باشند.

رمجی افزود: بررسی وضعیت زیرمجموعه‌های رودوزی‌های سنتی، شناخت نیازهای هنرمندان و شناسایی راهکارهای تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای از محورهای مورد توجه در این نشست است که می‌تواند به توسعه تولیدات، ارتقای جایگاه این رشته و گسترش فرصت‌های عرضه و فروش محصولات کمک کند.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری میزهای تخصصی و حرکت به سمت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای، گامی در راستای سامان‌دهی فعالیت هنرمندان، تقویت ارتباط میان فعالان هر رشته و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی هرمزگان است.

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کد خبر 1405072702789
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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