حضور هنرمند روستای ملی گوهرسنگ خور خوسف در جمع داوران مسابقات ملی گوهرتراشی کشور

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی، از حضور یکی از هنرمندان توانمند شهرستان در جمع داوران سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی کشور خبر داد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف اظهار کرد: محمدمهدی آهنین‌جان، هنرمند فعال در حوزه گوهرسنگ از روستای ملی گوهرسنگ خور شهرستان خوسف، در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان قم برگزار شد، مسئولیت داوری بخش تخصصی «کاروینگ» را بر عهده داشت.

او افزود: این هنرمند پیش از این نیز در دوره گذشته مسابقات ملی گوهرتراشی که در کرمان برگزار شد، در رشته کاروینگ موفق به کسب مقام نخست شده بود و حضور کنونی وی در جایگاه داور مسابقات ملی، نشان‌دهنده استمرار فعالیت حرفه‌ای و برخورداری از تجربه تخصصی در این رشته است.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند روستای ملی گوهرسنگ خور بیان کرد: حضور هنرمندان این روستا در رویدادهای ملی و ارتقای جایگاه آنان در عرصه‌های تخصصی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان خوسف در حوزه گوهرسنگ و گوهرتراشی فراهم می‌کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف ادامه داد: توسعه هنر گوهرسنگ و حمایت از هنرمندان این حوزه می‌تواند علاوه بر حفظ و گسترش مهارت‌های تخصصی، زمینه اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان را فراهم سازد.

او در پایان، حضور محمدمهدی آهنین‌جان در جمع داوران مسابقات ملی گوهرتراشی را مایه خرسندی دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، شاهد درخشش بیشتر ظرفیت‌های روستای ملی گوهرسنگ خور و شهرستان خوسف در سطح ملی باشیم.

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