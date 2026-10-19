به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ مهرماه اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت‌های حوزه صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان، ۳۴۵ پروانه تولید انفرادی و کارگاهی صنایع‌دستی صادر و تمدید شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: صدور این پروانه‌ها نقش مهمی در شناسایی و سامان‌دهی فعالان این حوزه، بهره‌مندی صنعتگران از ظرفیت‌های حمایتی و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی ایلام، به‌ویژه هنرهای بومی و اصیل استان، تصریح کرد: توسعه صنایع‌دستی علاوه بر حفظ و احیای میراث فرهنگی ناملموس، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد خانواده‌ها و افزایش درآمد هنرمندان و صنعتگران باشد.

شریفی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با هدف حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش محصولات و تقویت جایگاه صنایع‌دستی استان، پیگیری برنامه‌های حمایتی و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای فعالیت هنرمندان و صنعتگران را در دستور کار دارد.

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