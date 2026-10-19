به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عابدینی عراقی، دوشنبه ۲۷ مهر۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای جامعه باستان‌شناسی ایران به همراه استادان و دانشجویان رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران روز پنجشنبه ۳۰مهرماه جاری از غار اسپهبد خورشید بازدید می‌کنند.

مدیر پایگاه غار اسپهبد خورشید سوادکوه افزود: این بازدید با همراهی مصطفی ده‌پهلوان، استاد دانشگاه تهران و در چارچوب درس باستان‌شناسی دوره ساسانی انجام می‌شود و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با آثار معماری داخل غار، از دستاوردهای دو فصل کاوش باستان‌شناسی این محوطه نیز بازدید خواهند کرد.

عابدینی با اشاره به اهمیت این برنامه علمی، گفت: این بازدید فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر استادان و دانشجویان با ویژگی‌های تاریخی، معماری و باستان‌شناختی این محوطه ارزشمند و نتایج مطالعات و کاوش‌های انجام‌شده در آن است.

غار اسپهبد خورشید در شهرستان سوادکوه مازندران، یکی از آثار طبیعی و تاریخی ارزشمند ایران است که علاوه بر ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناختی، از ظرفیت‌های برجسته گردشگری و پژوهشی مازندران به شمار می‌رود و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه را منعکس می‌کند.

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