به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه در نشست مشترک با تشکل‌ها و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز که با حضور گوگحان چتین‌کایا، رایزن گردشگری سفارت ترکیه، و بیگله دونمز، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه، در هتل قصر رز برگزار شد، اظهار کرد: ایران و ترکیه از گذشته تاکنون از اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی برخوردار بوده‌اند و این پیوندها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثرتر میان دو کشور در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: گردشگری بستری برای شناخت متقابل ملت‌ها، معرفی هویت تاریخی و فرهنگی جوامع و تقویت ارتباطات انسانی است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی میان ایران و ترکیه بهره گرفت.

این مسئول با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی در شرایطی که ارزش‌های انسانی و معنوی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: در جنگ تحمیلی اخیر شاهد حوادث تلخی بودیم که از جمله آن‌ها شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان کشور و کودکان بی‌گناه بود. امیدواریم توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری بتواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ارزش‌های انسانی، اخلاقی و فرهنگی و گسترش ارتباطات مبتنی بر احترام متقابل میان ملت‌ها باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تصریح کرد: اشتراکات ایران و ترکیه، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه روابط دوجانبه است و باید تلاش کنیم این ظرفیت تاریخی را به فرصت‌هایی ملموس در حوزه گردشگری، معرفی میراث فرهنگی، تبادل تجربه و همکاری‌های اقتصادی تبدیل کنیم.

او گفت: با همکاری مجموعه‌های مرتبط و همراهی فعالان بخش خصوصی می‌توان زمینه معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های گردشگری، آثار تاریخی و محصولات صنایع‌دستی ایران به مردم ترکیه را فراهم کرد. تحقق این هدف مستلزم ارتباط مستمر، شناخت ظرفیت‌های متقابل و برنامه‌ریزی برای تبدیل گفت‌وگوها به اقدامات اجرایی است.

زینالی با تأکید بر اینکه استان البرز از ظرفیت‌های متنوعی برای حضور مؤثرتر در بازار گردشگری بین‌المللی برخوردار است، گفت: البرز دارای هفت شهرستان است که هر یک ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاص خود را در حوزه گردشگری دارند. این تنوع جغرافیایی و فرهنگی امکان طراحی محصولات گردشگری متناسب با علایق و نیازهای گروه‌های مختلف گردشگران را فراهم می‌کند.

او جاده چالوس را یکی از جاذبه‌های شناخته‌شده طبیعی و گردشگری مرتبط با استان البرز دانست و افزود: چشم‌اندازهای طبیعی، مسیرهای کوهستانی و ظرفیت‌های محیطی این منطقه می‌تواند در معرفی البرز به گردشگران خارجی مورد توجه قرار گیرد. در کنار این جاذبه‌ها، آثار تاریخی و دست‌کندهای اشتهارد نیز از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردارند که با معرفی علمی و برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند به بخشی از تجربه گردشگری بازدیدکنندگان تبدیل شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کمتر شناخته‌شده استان بیان کرد: کوه‌های رنگی اشتهارد، باغ لاله گچسر از جمله جاذبه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه توسعه گونه‌های متنوع گردشگری را فراهم کنند. معرفی این ظرفیت‌ها در کنار جاذبه‌های شناخته‌شده‌تر، به شناساندن تصویری جامع‌تر از البرز کمک می‌کند و امکان توزیع بهتر فرصت‌های گردشگری در سطح استان را افزایش می‌دهد.

او همچنین به ظرفیت گردشگری نجوم در البرز اشاره کرد و گفت: مرکز گردشگری نجوم استان در مسیر تجهیز و توسعه قرار دارد و فاز نخست آن به بهره‌برداری رسیده است. این مجموعه می‌تواند با فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و معرفی مناسب، زمینه جذب علاقه‌مندان به نجوم و گردشگری علمی را فراهم کند و به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری استان کمک کند.

زینالی با تأکید بر اهمیت میراث تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی افزود: وجود محوطه‌های باستانی و آثار تاریخی با قدمت چند هزار ساله در البرز، نشان‌دهنده پیشینه تمدنی این منطقه است. این میراث، افزون بر ارزش تاریخی و پژوهشی، ظرفیت مناسبی برای معرفی هویت فرهنگی استان به گردشگران خارجی دارد و حفاظت از آن باید هم‌زمان با معرفی و بهره‌برداری مسئولانه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول صنایع‌دستی و جاذبه‌های مذهبی را از دیگر زمینه‌های قابل توجه برای توسعه همکاری‌های گردشگری دانست و اظهار کرد: هنگامی که آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی در قالب برنامه‌های منسجم معرفی شوند، امکان ارائه تجربه‌ای متنوع‌تر به گردشگران فراهم می‌شود. این رویکرد می‌تواند زمینه همکاری میان فعالان گردشگری، تشکل‌های تخصصی و مجموعه‌های اقتصادی دو کشور را تقویت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان گفت: امیدوارم برگزاری چنین نشست‌هایی به شکل‌گیری ارتباطات مستمر میان فعالان حوزه گردشگری ایران و ترکیه منجر شود. هدف این است که با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه معرفی هرچه بیشتر استان البرز، توسعه مراودات گردشگری و اقتصادی و تقویت ارتباط میان مردم دو کشور فراهم شود. این مسیر می‌تواند در چارچوب اهداف دولت چهاردهم برای توسعه تعاملات و معرفی ظرفیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی دنبال شود.

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