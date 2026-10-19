به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه توسعه استفاده از فناوری‌هاب نوین در صنعت گردشگری، با اشاره به نقش فزاینده هوش مصنوعی در آینده گردشگری بیان کرد: صنعت گردشگری جهان با سرعت به سمت استفاده از فناوری‌های نو حرکت می‌کند و کشورهایی می‌توانند سهم بیشتری از بازار سفر به دست آورند که خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. هوش مصنوعی در معرفی مقصدها، تولید محتوای گردشگری، شناخت سلیقه مسافران و بهبود خدمات کاربرد دارد و استفاده درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند به معرفی بهتر جاذبه‌های ایران کمک کند.



معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با موضوع بازطراحی صنعت گردشگری ادامه داد: بازطراحی گردشگری به معنای بازنگری در شیوه فعالیت مجموعه‌ها، نحوه معرفی مقصدها و چگونگی پاسخ‌گویی به نیاز گردشگران است. در این مسیر، فناوری باید به خدمت گردشگری درآید و به فعالان این حوزه کمک کند تا با شناخت دقیق‌تری از مخاطبان، خدمات مناسب‌تری ارائه دهند.



او افزود: یکی از زمینه‌های مهم استفاده از هوش مصنوعی، تولید محتوای هدفمند برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی است. امروز گردشگران پیش از انتخاب مقصد، اطلاعات متعددی را بررسی می‌کنند و درباره محل اقامت، مسیر دسترسی، جاذبه‌های اطراف و امکانات سفر تصمیم می‌گیرند. هر اندازه اطلاعات مقصدها دقیق‌تر، در دسترس‌تر و متناسب با نیاز گردشگران باشد، امکان انتخاب آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.



کریمی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی تأسیسات گردشگری بیان کرد: استفاده بهینه از امکانات موجود، مدیریت بهتر خدمات، معرفی ظرفیت‌های هر مجموعه و توجه به نیاز گردشگران از جمله موضوعاتی است که فناوری می‌تواند به بهبود آن‌ها کمک کند. هتل‌ها، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و دیگر تأسیسات گردشگری باید متناسب با تحولات این صنعت پیش بروند تا بتوانند در بازار رقابتی سفر جایگاه خود را حفظ کنند.



او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران و آذربایجان‌شرقی گفت: کشور ما از نظر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تنوع اقلیمی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و آذربایجان‌شرقی نیز با پیشینه تاریخی تبریز، روستاهای هدف گردشگری، آثار ثبت‌شده، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی خود می‌تواند در رقابت با مقصدهای شناخته‌شده گردشگری حضور مؤثری داشته باشد. برای رسیدن به این جایگاه، باید معرفی این داشته‌ها، کیفیت خدمات و شیوه عرضه محصولات گردشگری را متناسب با نیاز بازار ارتقا دهیم.



معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی در ماه‌های اخیر و تأثیر جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصاد تصریح کرد: تلاش سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت گردشگری استان در این دوره قابل توجه بوده است. با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، در مجموعه تأسیسات گردشگری استان تعدیل نیرو نداشتیم و از یک‌هزار و ۴۰۰ تأسیسات گردشگری، هیچ مجموعه‌ای به حالت رکود نرسید. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالان این حوزه برای حفظ فعالیت مجموعه‌های خود و استمرار خدمات‌رسانی تلاش کرده‌اند.



کریمی ادامه داد: حفظ فعالیت تأسیسات گردشگری در چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد، زیرا این مجموعه‌ها با اشتغال، درآمد خانوارها، زنجیره تأمین خدمات و رونق اقتصادی شهرها و مناطق گردشگرپذیر ارتباط مستقیم دارند. پایداری این بخش حاصل تلاش سرمایه‌گذاران، مدیران مجموعه‌ها و کارکنانی است که با وجود دشواری‌ها، فعالیت خود را ادامه داده‌اند.

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