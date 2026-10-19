به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: با حضور کارشناسان این اداره و یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان سرخه در مدارس این شهر، برنامه‌های آموزشی متنوعی با محوریت چیستی و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، آشنایی با ابنیه و محوطه‌های تاریخی شهرستان و ریشه‌یابی هویت فرهنگی برای دانش‌آموزان به اجرا درآمد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با اشاره به جزئیات این طرح آموزشی افزود: در این کارگاه‌ها، مفاهیم کلیدی همچون اهمیت پاسداری از یادگارهای گذشتگان، پیامدهای مخرب یادگارنویسی برروی آثار تاریخی و پیوند عمیق نسل جوان با هویت ملی و بومی به زبانی ساده و جذاب برای دانش‌آموزان تبیین شد تا فرهنگ حفاظت از مواریث فرهنگی از سنین پایه در نهاد جامعه نهادینه شود.

او تصریح کرد: مدارس و نسل نوجوان به عنوان سفیران فرهنگی آینده، نقش بی‌بدلیلی در صیانت از موزه گشوده تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارند و آموزش مستقیم به آن‌ها، تضمین‌کننده حفظ سرمایه‌های ارزشمند تاریخی برای نسل‌های آتی است.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این طرح‌های آموزشی در سطح مدارس شهرستان سرخه با استقبال خوب مدیران و دانش‌آموزان روبرو شده است و امیدواریم با فرهنگ‌سازی اصولی، گامی بلند در راستای حراست همه‌جانبه از مواریث ارزشمند فرهنگی و تاریخی دیار سرخه برداریم.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه، از آغاز سلسله رویدادها و کارگاه‌های آموزشی تبیین و تشریح میراث فرهنگی در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف آشناسازی دانش‌آموزان با اهمیت حفظ، نگهداری و صیانت از بناهای تاریخی و هویت اصیل منطقه در حال برگزاری است.

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