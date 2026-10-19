مشاهده دومین پلنگ در منطقه حفاظت شده کاغذکنان میانه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی امیرزاده روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: دومین پلنگ در روز جمعه ۲۴ مهر در منطقه حفاظت شده «گوی دره» (دره سبز) کاغذکنان میانه مشاهده و توسط یکی از همیاران محیط‌بان ثبت شده است.

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان میانه با اشاره به اینکه هفته گذشته هم یک قلاده پلنگ دیگر در این منطقه مشاهده شده بود، گفت: منطقه کاغذکنان میانه ۵۲ هزار هکتار وسعت دارد و از زیستگاه های این گونه جانوری محسوب می شود.

امیرزاده با اشاره به ممنوع بودن حمل اسلحه و شکار در مناطق حفاظت شده محیط زیست، گفت: این قلاده پلنگ در ناحیه «گوی دره» که منطقه امن محسوب می شود و چرای دام در این زیستگاه ممنوع است مشاهده شده است.

منطقه حفاظت‌ شده کاغذکنان میانه در آذربایجان‌شرقی از سال ۱۳۸۰ منطقه شکار ممنوع بوده و در سال ۱۳۹۰ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست قرار گرفته است.

این منطقه از نظر واحدهای ژئومورفولوژی دارای سه واحد کوهستانی، تپه‌ای و دشتی بوده و رودخانه قزل اوزن به عنوان زیستگاه آبی دارای اهمیت فراوان است.

علاوه بر پلنگ، کل و بز، آهو ، سیاه گوش، خرس قهوه‌ای، گربه‌وحشی، کفتار از گونه‌های جانوری این منطقه است.

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