فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در یاداشتی نوشت: صنایع‌دستی، زبان مشترک ملت‌ها و جلوه‌ای ماندگار از هویت تاریخی و فرهنگی جوامع است، زبانی که بدون نیاز به ترجمه، روایتگر اصالت، ذوق، هنر و شیوه زندگی مردمانی است که ریشه‌های فرهنگی مشترک دارند.

حضور هنرمندان و صنعتگران استان ایلام در بازارها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی استان واسط عراق، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی ایلام و تقویت پیوندهای دیرینه میان دو ملت ایران و عراق به شمار می‌رود.

استان ایلام به‌واسطه پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی و برخورداری از هنرمندان توانمند، یکی از مناطق مستعد کشور در حوزه صنایع‌دستی است. هنرهایی همچون گلیم نقش‌برجسته، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، احجام سنتی و دیگر تولیدات بومی، حاصل سال‌ها تجربه، ذوق و دانش نسل‌هایی است که هنر را از گذشته به امروز رسانده‌اند. این محصولات، فراتر از یک کالای مصرفی، بازتابی از هویت مردم ایلام و پیوند عمیق آنان با طبیعت، تاریخ و فرهنگ زاگرس هستند.

برگزاری نمایشگاه‌ها و حضور مستمر صنعتگران ایلامی در بازارهای استان واسط عراق، به‌ویژه در شهرهایی همچون کوت و صویره، زمینه‌ای مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها به مخاطبان و مشتریان عراقی فراهم کرده است. چنین رویدادهایی می‌توانند پلی میان تولیدکنندگان ایرانی و بازارهای منطقه‌ای ایجاد کنند و فرصت‌های تازه‌ای برای عرضه مستقیم محصولات، شناخت سلیقه مشتریان و توسعه همکاری‌های اقتصادی در اختیار هنرمندان قرار دهند.

از منظر اقتصادی، توسعه بازارهای صادراتی صنایع‌دستی یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از مشاغل خرد، تقویت کسب‌وکارهای خانگی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار است. بسیاری از تولیدکنندگان صنایع‌دستی، با تکیه بر مهارت فردی و ظرفیت‌های خانوادگی فعالیت می‌کنند و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد، استمرار تولید و ایجاد انگیزه برای انتقال این هنرها به نسل جوان داشته باشد.

در همین راستا، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، حضور صنعتگران در بازارهای کشور عراق را فرصتی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و گسترش تعاملات اقتصادی می‌داند. تداوم این حضور، در کنار برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی بازارهای هدف، ارتقای کیفیت محصولات و توجه به نیازهای مخاطبان، می‌تواند به توسعه فروش صنایع‌دستی و افزایش سهم هنرمندان استان از بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

البته دستیابی به این هدف، نیازمند نگاهی فراتر از حضور مقطعی در نمایشگاه‌هاست. ایجاد ارتباط پایدار میان تولیدکنندگان ایلامی و فعالان اقتصادی عراق، فراهم‌کردن زمینه انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی و توجه به بسته‌بندی و استانداردهای عرضه محصول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی این رویدادها را افزایش دهد. همچنین شناخت ذائقه فرهنگی و سلیقه مصرف‌کنندگان عراقی، زمینه عرضه هدفمندتر محصولات و تقویت رقابت‌پذیری هنرمندان ایلامی را فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، صنایع‌دستی ظرفیت آن را دارد که به یکی از محورهای مکمل توسعه گردشگری میان ایلام و استان واسط تبدیل شود. نزدیکی جغرافیایی، ارتباطات اجتماعی و پیوندهای فرهنگی میان مردم دو منطقه، زمینه مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی، برگزاری رویدادهای مشترک و معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دو سوی مرز فراهم می‌کند. در چنین چارچوبی، نمایشگاه صنایع‌دستی تنها محل عرضه کالا نیست، بلکه بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و شناخت بیشتر فرهنگ دو ملت خواهد بود.

بی‌تردید، حمایت از هنرمندان و صنعتگران ایلامی و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در بازارهای بین‌المللی، اقدامی در مسیر حفظ میراث فرهنگی، تقویت اقتصاد بومی و توسعه تعاملات منطقه‌ای است. باور ما این است که هر محصول صنایع‌دستی، سفیری فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های استان و هر حضور موفق در بازارهای خارجی، گامی برای تثبیت جایگاه هنر ایلام در عرصه منطقه‌ای است.

امیدواریم با استمرار همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی با استان واسط عراق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، شاهد گسترش بازار فروش صنایع‌دستی ایلام، افزایش درآمد هنرمندان و شکل‌گیری فرصت‌های تازه برای توسعه پایدار استان باشیم؛ مسیری که در آن، هنر سنتی نه‌تنها حافظ هویت گذشته، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی و پیوندی ماندگار میان ملت‌ها خواهد بود.

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