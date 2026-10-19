به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ مهرماه جاری اظهار کرد: استان ایلام با برخورداری از طبیعت بکر، آثار تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی متنوع و فرهنگ غنی بومی، ظرفیت‌های فراوانی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

شریفی با اشاره به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان تصریح کرد: رونق این صنعت علاوه بر معرفی توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی ایلام، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد جوامع میزبان باشد.

او ادامه داد: معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه با توجه به ظرفیت‌های مرزی ایلام و ارتباطات با کشور عراق، می‌تواند در جذب گردشگران و تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های استان، حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ارتقای خدمات به گردشگران است تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه توسعه پایدار گردشگری در استان فراهم شود.

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