به گزارش میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه و ترویج هنرهای سنتی، روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۴ در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا افزود: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی، معرفی آثار هنرمندان و آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با هنرهای سنتی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه فراهم می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان بومی اظهار کرد: ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی، نقش مؤثری در رونق تولید، حمایت از اشتغال هنرمندان و تقویت اقتصاد محلی دارد.

ژاله‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: همکاری با مراکز دانشگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز معرفی گسترده‌تر صنایع‌دستی، افزایش آگاهی نسل جوان نسبت به هنرهای سنتی و پاسداشت میراث فرهنگی منطقه باشد.

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