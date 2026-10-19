به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری روز یکشنبه ۲۶ مهر، در دیدار با فرماندار تویسرکان بر لزوم همراهی و حمایت از حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اختصاص اعتبارات موردنیاز و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تاکید کرد و گفت: توجه به زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت و ساماندهی آثار تاریخی و حمایت از فعالان صنایع‌دستی از جمله موضوعات مهمی است که باید با همکاری و همراهی مسئولان شهرستان دنبال شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت تامین اعتبارات موردنیاز در این حوزه‌ها، افزود: حمایت و همراهی مسئولان و اختصاص اعتبارات لازم به سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها و رسیدگی به مسائل و نیازهای شهرستان تویسرکان دارد.

او با اشاره به ظرفیت آثار تاریخی تویسرکان بر اهمیت توجه به کاروانسرای جهانی فرسفج، ساماندهی و نرده‌کشی محوطه آرامگاه حیقوق نبی و ساماندهی و جداره‌سازی بازار تویسرکان تاکید کرد و گفت: طرح ساماندهی و جداره‌سازی بازار تویسرکان از سوی میراث‌فرهنگی آماده شده و قرار است اجرایی شود، همچنین حفاظت از بافت تاریخی شهرستان نیازمند همکاری و مشارکت شهرداری است تا زمینه حفاظت بهتر از این محدوده فراهم شود.

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به میراث‌فرهنگی و گردشگری تویسرکان

در ادامه فرماندار تویسرکان از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان به حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری این شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل کاروانسرای تاریخی فرسفج، ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی و احیای بافت تاریخی و بازار تویسرکان از جمله اولویت‌های این حوزه بوده که تحقق آن‌ها نیازمند جذب اعتبارات ملی و حمایت بیشتر استان و وزارت میراث‌فرهنگی است.

مهدی قهرمانی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرستان و کاهش حدود ۳۰ درصدی اعتبارات استانی افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری و ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از مجموع اعتبارات شهرستان که میان ۴۶ دستگاه اجرایی توزیع می‌شود، حدود ۲۰ میلیارد تومان به حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اختصاص یافته است.

او این میزان اعتبار را نشان‌دهنده توجه مدیریت شهرستان به حفظ آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و گردشگری تویسرکان، استفاده از اعتبارات شهرستان به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و جذب اعتبارات ملی و جلب حمایت بیشتر استان و وزارت میراث‌فرهنگی برای اجرای طرح‌های مهم ضرورت دارد.

قهرمانی با بیان اینکه بهره‌برداری از بناهای تاریخی می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری منطقه تبدیل شود، اظهار کرد: تکمیل کاروانسرای فرسفج و ایجاد مراکز گردشگری و تفریحی متناسب با ضوابط میراث‌فرهنگی در محدوده پیرامونی آن، زمینه جذب گردشگران بیشتر، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم می‌کند.

او با اعلام آمادگی فرمانداری برای همکاری در اجرای طرح‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری، بیان کرد: امیدواریم با تعامل دستگاه‌های اجرایی و حمایت بیشتر استان و وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه جذب اعتبارات ملی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری تویسرکان فراهم شود.

بازدید از خانه تاریخی اقتداری و بررسی مسائل صنعتگران

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه سفر به تویسرکان، از خانه تاریخی دکتر اقتداری بازدید کرد و با صنعتگران به گفت‌وگو نشست. موضوع پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی نیز در جریان این بازدید مطرح شد.

بازدید از آرامگاه حیقوق نبی و پروژه نرده‌کشی این مجموعه و همچنین بازدید از آرامگاه میررضی‌آرتیمانی از دیگر برنامه‌های محمدرضا اکبری در شهرستان تویسرکان بود.

توجه به ظرفیت‌های صنایع‌دستی روستای اشترمل

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه از روستای اشترمل بازدید و با منبت‌کاران این روستا دیدار کرد. در این بازدید، موضوع تسهیل امور صنعتگران روستا مورد توجه قرار گرفت. اکبری در ادامه سفر با مسئول دفتر نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سفر با محوریت بررسی مسائل و نیازهای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان، پیگیری موضوعات اعتباری، توجه به حفاظت از آثار و بافت تاریخی و بررسی مسائل صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی انجام شد.

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