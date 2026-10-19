به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی بوربور عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه در نشست مشترک با تشکل‌ها و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز که با حضور، مدیرکل کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، گوگحان چتین‌کایا، رایزن گردشگری سفارت ترکیه و بیگله دونمز، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه، در هتل قصر رز برگزار شد، اظهار کرد: البرز با برخورداری از توانمندی‌های متنوع در حوزه‌های صنعت، تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند شریک تجاری ارزشمندی برای ترکیه باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، افزود: در راستای این نشست‌ها باید زمینه‌ای فراهم شود تا این ظرفیت‌ها به همکاری‌های مؤثر، پایدار و نتیجه‌محور در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و گردشگری تبدیل شوند.

این مسئول با بیان اینکه نگاه به ظرفیت‌های استان البرز گفت: تلاش داریم تصویری جامع از توانمندی‌های اقتصادی استان ارائه کنیم تا طرف ترکیه‌ای بتواند زمینه‌های همکاری را متناسب با نیازها و ظرفیت‌های خود شناسایی کند.

بوربور، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و تجهیزات صنعتی را از جمله بخش‌های مستعد همکاری دانست و افزود: وجود واحدهای متعدد صنعتی و تولیدی در استان البرز، فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک فراهم کرده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان اظهار کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند زمینه همکاری‌های فنی، انتقال فناوری و تولید مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و ترکیه را فراهم کنند.

او تصریح کرد: در کنار ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه، بخش کشاورزی و صنایع غذایی البرز نیز از قابلیت‌های مناسبی برای همکاری برخوردار است. توانمندی استان در حوزه کشاورزی، محصولات باغی و فرآورده‌های مرتبط می‌تواند زمینه توسعه مبادلات و گسترش بازارهای هدف را فراهم کند.

بوربور گردشگری را از دیگر زمینه‌های قابل پیگیری در روابط اقتصادی دو طرف برشمرد و گفت: ظرفیت‌های گردشگری ایران، به‌ویژه استان البرز، در کنار توانمندی‌های ترکیه، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌ها، محصولات و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی دو طرف ایجاد می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت تعریف مسیر مشخص برای پیگیری همکاری‌ها، نخستین پیشنهاد خود را در حوزه تجارت و صادرات مطرح کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنیم محصولات و توانمندی‌های صادراتی استان البرز و طرف ترکیه‌ای احصا و در قالب فهرست‌هایی مشخص میان دو طرف مبادله شود تا فرصت‌های تجاری و نیازهای متقابل به‌صورت دقیق‌تری شناسایی شوند. این اقدام باید به برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران واقعی منجر شود تا زمینه توسعه مبادلات تجاری بر اساس نیاز بازار و توانمندی‌های موجود فراهم شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در ادامه به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را به طرف ترکیه‌ای معرفی کنیم تا زمینه گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران و واحدهای صنعتی و تولیدی این کشور فراهم شود.

بوربور افزود: انتظار داریم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترکیه نیز با بررسی ظرفیت‌های معرفی‌شده، پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مورد علاقه ارائه کنند تا امکان بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها و شناسایی زمینه‌های مناسب برای همکاری مشترک فراهم شود.

او با اشاره به نقش بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه‌ها اظهار کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی زمانی به نتیجه می‌رسد که فرصت‌های شناسایی‌شده بر اساس منافع متقابل و در چارچوبی روشن و اقتصادی بررسی شوند و ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

بوربور خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری و صنایع غذایی نیز می‌توان با معرفی متقابل ظرفیت‌ها و محصولات دو طرف، زمینه همکاری‌های تازه‌ای را فراهم کرد. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی و بررسی پیشنهادها بر مبنای یک مدل اقتصادی مشخص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه با تکیه بر ظرفیت‌های صنعتی و تجاری

در ادامه محمد انصاری با اشاره به سرمایه گذاری هشت شرکت ترکیه‌ای در ایران، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت این سرمایه‌گذاران در حوزه نساجی است، اما صنایع پلیمری، غذایی و فلزی نیز از جمله بخش‌هایی هستند که این فعالان اقتصادی در آن حضور دارند.

مدیرکل صمت البرز، افزود: نکته قابل توجه در تعامل با این سرمایه‌گذاران، تمایل هر هشت نفر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی دوم و سوم در ایران است؛ موضوعی که با توجه به مزیت‌های رقابتی موجود در کشور، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید را فراهم کند.

این مسئول با اشاره به نقش هزینه‌های تولید در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بیان کرد: یکی از دلایل مهم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی ترکیه به سرمایه‌گذاری در ایران، مزیت‌های حوزه انرژی است. هزینه تمام‌شده تولید از عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری صنایع به شمار می‌رود و برخورداری از این مزیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد.

انصاری با اشاره به جایگاه صنعتی استان البرز گفت: حدود ۱۰ درصد از ارزش افزوده صنعت کشور به استان البرز اختصاص دارد و صنایع متنوعی در این استان فعالیت می‌کنند. گستردگی فعالیت‌های صنعتی در رشته‌های مختلف، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش ارتباط میان بنگاه‌های تولیدی فراهم کرده است.

او افزود: استان البرز در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار، رتبه نخست کشور را دارد. این ظرفیت در کنار تنوع صنایع فعال استان می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های صنعتی، انتقال تجربه و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف، از جمله ترکیه، باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و ترکیه و شرایط اخیر منطقه اظهار کرد: ترکیه می‌تواند در تسهیل ترانزیت کالا و استمرار مبادلات تجاری ایران نقش مهمی ایفا کند. ظرفیت‌های مرزی و ارتباطات اقتصادی دو کشور از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان برای حفظ جریان تجارت و کاهش دشواری‌های مبادلات از آن بهره گرفت.

او با بیان اینکه حجم تجارت ایران و ترکیه در سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است، افزود: این میزان نسبت به سال پیش از آن حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ از این رو، تقویت همکاری‌های اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید تجاری می‌تواند در افزایش مبادلات دو کشور مؤثر باشد.

انصاری ادامه داد: انتظار می‌رود فعالان اقتصادی ترکیه همچنان در کنار شرکای ایرانی خود باشند و از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت، به‌ویژه در حوزه تأمین کالا و واردات، استفاده شود. استمرار این همکاری‌ها در شرایط دشوار منطقه‌ای می‌تواند به حفظ ارتباطات اقتصادی و تقویت مناسبات تجاری دو کشور کمک کند.

این مسئول با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تحریم‌ها می‌توانند مانع همکاری شرکت‌های بین‌المللی با بنگاه‌های ایرانی شوند. در حوزه خودرو، مذاکراتی با شرکت‌های معتبر کره‌ای انجام شد، اما این شرکت‌ها به دلیل شرایط تحریمی وارد تعامل با ایران نشدند؛ در مقابل، شرکت‌های چینی همکاری با طرف ایرانی را پذیرفتند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: این تجربه نشان می‌دهد که همراهی شرکای تجاری و تداوم همکاری در شرایط محدودیت‌های اقتصادی تا چه اندازه اهمیت دارد. اگر فعالان اقتصادی ترکیه نیز با همین رویکرد وارد همکاری‌های گسترده‌تر با ایران شوند، می‌توان زمینه مذاکراتی در مقیاس بزرگ‌تر را فراهم کرد.

انصاری با اشاره به ظرفیت شکل‌گیری مذاکرات سرمایه‌گذاری در سطح ملی گفت: در صورت همراهی طرف‌های ترکیه‌ای، این امکان وجود دارد که طی ماه‌های آینده مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سطح کشور انجام شود.

او همچنین با اشاره به حضور شرکت‌های بزرگ ایرانی در تعاملات تجاری با ترکیه بیان کرد: فهرستی از کالاهای دارای اولویت برای توسعه تجارت با ترکیه تهیه شده است که می‌تواند مبنایی برای هدفمندتر کردن مبادلات و شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک قرار گیرد.

این مسئول در پایان با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: ظرفیت‌های همکاری با ترکیه در حوزه‌های مختلف قابل توجه است و در صورت نیاز، می‌توان با برگزاری نشست‌های تخصصی، فرصت‌های تجاری، کالاهای اولویت‌دار و زمینه‌های توسعه همکاری میان شرکت‌های ایرانی و ترکیه‌ای را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرد.

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