مهر شیراز باید از یک رویداد به یک برند ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست پایانی رویداد مهر شیراز، با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر این جشنواره، گفت: مهر شیراز نباید با پایان یافتن روزهای اجرایی به پایان برسد، ما باید این رویداد را به یک برند تبدیل کنیم. هدف ما این است که لوگو و نشان مهر شیراز، به عنوان یک اعتبار، تا رویداد اردیبهشت شیراز و سال‌های آینده تداوم یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس بر لزوم ایجاد سایت اختصاصی و هویت بصری برای این برند تأکید کرد.

مریدی با اشاره به بازخوردهای مثبت در سطح ملی، خاطرنشان کرد: دولت و وزارتخانه با استقبال از نتایج این رویداد، خواستار تهیه مستندات تصویری و گزارش‌های جامع از مهر شیراز برای ارائه در جلسات عالی دولت شده‌اند.

او این اتفاق را نتیجه‌ تلاشی دانست که در آن احترام و هم‌افزاری جایگزین موانع اداری شده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به استفاده از پلتفرم‌های نوین (مانند آرتیوا) و سیستم‌های هوشمند بلیت‌فروشی، این رویکرد را کلید جذب گردشگران دانست.

مریدی همچنین تأکید کرد: در شرایط بحرانی و فشار کاری، عیار واقعی مدیران و کارکنان مشخص می‌شود و تیمی که با عشق و تخصص در کنار هم بودند، توانستند معجزه‌ای را در گردشگری شیراز رقم بزنند.

در این نشست، رئیس جامعه هتلداران استان فارس، از رویکرد حمایتی و تعاملی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.

حسن سیادتان در این نشست با اشاره به تفاوت‌های مدیریتی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: ما برای اولین بار شاهد چنین سطح از تعامل و همراهی بودیم. حضور فعال و حمایت‌های بی‌دریغ مدیرکل میراث فرهنگی و تیم ایشان، باعث شد تا ما در بخش خصوصی، با اطمینان خاطر بیشتری در کنار این رویداد قرار بگیریم.

او با قدردانی از زحمات کارکنان اداره کل، تأکید کرد: این موفقیت مدیون مدیریت منعطف و همراهی مدیرکل میراث فرهنگی است.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس افزود: این سطح از تعامل و پایبندی به تعهدات، باعث شد تا رویداد مهر شیراز با موفقیت به ثمر برسد و از شکست در میانه راه جلوگیری شود.

دبیر رویداد مهر شیراز با اشاره به چالش‌های مدیریتی و بودجه‌ای، بیان کرد: ما با برنامه‌هایی در سطح ملی پیش رفتیم، اما وقتی بودجه‌های پیش‌بینی شده را دیدیم، متوجه شدیم که باید خودمان آستین بالا بزنیم.

امیرحسین حکمت نیا افزود: تیم اجرایی با وجود کاهش شدید بودجه‌ها نسبت به تخمین‌های اولیه، با تلاش شبانه‌روزی و اجرای مستقیم برنامه‌ها، توانستند از کیفیت رویداد بکاهند و مهر شیراز را به یکی از نقاط عطف گردشگری پاییز شیراز تبدیل کنند.

او در پایان سخنان خود، بر لزوم تحلیل نقاط قوت و ضعف رویداد تأکید و اظهار کرد: ما باید با نگاهی نقادانه، تجربیات این سال را روی کاغذ بیاوریم تا در رویدادهای آینده، با تکیه بر این موفقیت‌ها، استانداردهای بالاتری را برای گردشگری شیراز رقم بزنیم.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس، نیز در این نشست، از نقش محوری تعاملات انسانی و مدیریت هوشمند در برگزاری این جشنواره خبر داد و تأکید کرد: رویکرد حمایتی اداره کل میراث فرهنگی فارس، باعث هم‌افزایی بی‌سابقه میان بخش دولتی و خصوصی شده است.

مسعود منیعاتی، با اشاره به ایجاد یک سامانه هوشمند برای مدیریت بلیت‌ها و برنامه‌ها، اظهار کرد: ما توانستیم با ایجاد یک اطلس هوشمند و زیرساخت‌های دیجیتال، نه تنها تداخل در برنامه‌ها را به حداقل برسانیم، بلکه موجد جذب گسترده گردشگران از سایر استان‌ها شدیم.

او افزود: این رویکرد منجر شد تا بسیاری از مسافران، برنامه‌های اقامتی و تفریحی خود را در شهر شیراز ثبت کنند که این امر تأثیری مستقیم بر رونق بازار هنر و مراکز اقامتی داشت.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس با اشاره به تولید بیش از ۱۵۰ خبر با کیفیت بالا در طول ۲۰ روز، خاطرنشان کرد: تیم رسانه‌ای با وجود محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و برخی کم‌لطفی‌ها، توانست با تکیه بر عشق به شهر شیراز، صدای این رویداد را به گوش تمام کشور برساند.

منیعاتی تأکید کرد: احترامی که مدیرکل میراث فرهنگی فارس و تیم او برای فعالان بخش خصوصی قائل بود، تنها انگیزه‌ای بود که باعث شد تیم‌ها با وجود دشواری‌ها، تا پایان مسیر استوار بمانند.

او در پایان با اشاره به بازخوردهای مثبت در سطح ملی و حضور چهره‌های شاخص در این رویداد، اذعان کرد: مهر شیراز ثابت کرد وقتی همدلی میان بخش دولتی و خصوصی برقرار شود، می‌توان حتی بدون بودجه‌های کلان، رویدادهایی در سطح جهانی خلق کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن حرفه‌ای مؤسسات گردشگری استان فارس، نیز در این نشست، برگزاری این جشنواره را در شرایط بحرانی بازار گردشگری، یک معجزه توصیف و از حمایت‌های بی‌قید و شرط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قدردانی کرد.

محسن یزدان‌پناه با اشاره به وضعیت دشوار صنعت گردشگری در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: در شرایطی بودیم که هیچ افقی برای آینده نمی‌دیدیم و بازار به شدت آسیب دیده بود. اما برگزاری این رویداد با تکیه بر اتحاد و باورمندی، توانست دوباره امید را به فعالان این صنعت بازگرداند.

رئیس انجمن مؤسسات گردشگری فارس با تأکید بر اهمیت رفتارهای اخلاقی در مدیریت، خاطرنشان کرد: در شهر حافظ و سعدی، رفتارها باید شیک‌تر و انسانی‌تر باشد. مدیریت مدیرکل میراث فرهنگی و تیم او، با تکیه بر کلیدواژه احترام، ثابت کردند که می‌توان با متانت و ادب، بزرگ‌ترین موانع اداری و بودجه‌ای را کنار زد.

او در پایان سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم اجرایی، برگزاری این رویداد را برازنده شهر شیراز دانست و ابراز امیدواری کرد: این الگو از همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در آینده نیز تکرار شود.

همچنین مشاور رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس، در این نشست، با تقدیر از همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، این هم‌افزایی را الگویی موفق برای نجات کسب‌وکارهای گردشگری و هتل‌های سنتی دانست.

طلا عالم‌رهنما با اشاره به چالش‌های پیش‌روی مراکز اقامتی و هتل‌های سنتی استان، اظهار کرد: در دیدارهایی که با مدیران ارشد استانی داشتیم، با تأکید بر هدف اصلی رویداد یعنی رونق اقتصادی و ایجاد آرامش برای مردم، شاهد همراهی جدی مقامات بودیم؛ به‌طوری‌که این رویدادها توانست چراغ رو به خاموشی برخی از اقامتگاه‌ها را دوباره روشن کند.

او با تأکید بر اینکه نزدیک شدن بخش خصوصی به مدیران دولتی می‌تواند بسیاری از سوءتفاهم‌ها را برطرف کند، افزود: با وجود برخی کاستی‌ها، تجربه‌ی رویداد مهر شیراز ثابت کرد که وقتی اداره کل میراث فرهنگی و فعالان بخش خصوصی باوری مشترک پیدا کنند، می‌توانند قدرتمندترین گام‌ها را برای توسعه گردشگری بردارند.

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