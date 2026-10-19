برگزاری تور گردشگری بانوان قرچکی با بازدید از موزه زمان و غار وزیری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید ژاله‌نیا گفت: تور گردشگری با هدف معرفی جاذبه‌های فرهنگی و هنری، تقویت گردشگری داخلی و فراهم کردن زمینه آشنایی بانوان با ظرفیت‌های گردشگری استان تهران، به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان قرچک اجرا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک، افزود: در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان از موزه زمان و غار موزه وزیری بازدید کردند و با بخشی از آثار، جلوه‌های هنری و ظرفیت‌های فرهنگی این مجموعه‌ها آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری فرهنگی و برگزاری برنامه‌های مشارکتی اظهار کرد: اجرای تورهای گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده، افزایش آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی و ایجاد فرصت برای تجربه مستقیم ظرفیت‌های تاریخی و هنری استان داشته باشد.

ژاله‌نیا در پایان از همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شمیرانات در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و گردشگری با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تهران تأکید کرد.

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