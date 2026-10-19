به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طالبی، از تولید مستند بلند «پروفسور قوام‌زاده» خبر داد و گفت: این مستند که به‌تازگی مراحل تدوین آن به پایان رسیده، به زندگی و فعالیت‌های علمی پروفسور اردشیر قوام‌زاده، از چهره‌های تأثیرگذار در توسعه پیوند مغز استخوان در ایران، اختصاص دارد.

کارگردان مستند «سفرنامه عراق عجم» ادامه داد: فیلم از دوران کودکی و خاطرات پروفسور قوام‌زاده در تفرش، زادگاه او و خاستگاه خانوادگی‌اش، آغاز می‌شود و مسیر پرفرازونشیب زندگی‌اش را در راه کسب علم و دانش دنبال می‌کند؛ مسیری که در نهایت به ورود دانش و روش‌های درمانی مرتبط با پیوند مغز استخوان به ایران در دهه ۱۳۶۰ و کمک به درمان شمار زیادی از بیماران مبتلا به انواع سرطان منتهی شد.

او با اشاره به اهمیت ثبت این تجربه علمی و پزشکی در قالب مستند گفت: «پروفسور قوام‌زاده» آخرین اثری است که این روزها مشغول آن هستم و تلاش می‌کنم بخشی از زندگی، کوشش‌ها و دستاوردهای علمی این پزشک را به تصویر بکشم.



اردشیر قوام‌زاده متولد ۱۳۱۹ در شهر تفرش، نخستین کسی است که عمل پیوند مغز استخوان را در ایران انجام داد. او در سال ۱۳۸۹ به عنوان استاد ممتاز دانشکده علوم پزشکی تهران و همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان برترین پژوهشگر جهان در زمینه سرطان و بیماری‌های خونی برگزیده شد.

انتهای پیام/