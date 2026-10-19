به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی اثر تاریخی جهانی رباط شرف با حضور نماینده بخشداری مرزداران، روسای و تعدادی از اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران روستاهای، روسای پایگاه‌های بسیج و تعدادی از دوستداران میراث‌فرهنگی و معتمدان روستاهای چکودر و شورلق تشکیل شد.

ابراهیم شعبان پور امروز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نخستین جلسه انجمن میراث‌فرهنگی اثر جهانی رباط شرف مقرر شد، تابلوهای راهنمای اثر در ورودی بنا و هم‌چنین حاشیه محور مشهد سرخس (دو راهی چکودر) طراحی و نصب شود.

حمایت از هنرمندان؛ از روستا تا بازار گردشگری

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس ادامه داد: در این جلسه مقرر شد با توجه به وجود آثار تاریخی ثبتی شامل رباط جهانی شرف، پاسگاه شورلق و اصطبل و آسترخانه‌های جنگ جهانی دوم در محدوده این ۲ روستا و با توجه به محور جدید مشهد سرخس و ظرفیت بالای این ۲ روستا، برای احداث واحدهای اقامتگاه بوم‌گردی در هر ۲ روستا از طریق اعضای شورای های اسلامی و دهیاران، معتمدان و دوستداران برای جذب سرمایه‌گذار اقدام شود.

او تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا مطابق برنامه هر روستا یک کارگاه صنایع‌دستی، نسبت به شناسایی دقیق هنرمندان صنایع‌دستی روستاها و کمک به برپایی کارگاه‌های صنایع‌دستی با هماهنگی مجموعه مدیریت روستا اقدام کنیم.

در ابن جلسه احکام عضویت افراد در انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی رباط جهانی شرف به آن‌ها اعطا شد.

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