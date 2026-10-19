به گزارش خبرنگار میراث آریا، گوگحان چتین‌کایا عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه در نشست مشترک با تشکل‌ها و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز که با حضور مدیرکل کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، بیگله دونمز، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه و مسئولان استانی در هتل قصر رز برگزار شد، با تأکید بر تداوم روابط تاریخی ایران و ترکیه گفت: روابط ۲کشور هیچ‌گاه متوقف نشده و همواره ادامه داشته است؛ بنابراین، آنچه امروز دنبال می‌کنیم، آغاز رابطه‌ای تازه از نقطه صفر نیست، بلکه تداوم و تقویت روابط تاریخی ۲کشور است.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه با بیان اینکه روابط مردمی یکی از پشتوانه‌های مناسبات ایران و ترکیه است، گفت: علاقه مردم ایران به ترکیه را می‌شناسیم و از نزدیک شاهد آن هستیم. این علاقه‌مندی متقابل است و مردم ترکیه نیز همواره به ایران علاقه داشته‌اند. معتقدیم این پیوند میان مردم دو کشور ظرفیت ارزشمندی برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های دوجانبه است.

او با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر منطقه اظهار کرد: در این دوران در کنار ملت ایران هستیم و از آن‌ها حمایت می‌کنیم. ایران و ترکیه اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی دارند و همین وجوه مشترک می‌تواند زمینه شناخت بهتر دو ملت از یکدیگر را فراهم کند.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه ادامه داد: هدف ما از حضور در این نشست، کمک به شناخت بیشتر ایران و ترکیه از یکدیگر است. لازم است ارتباطات موجود را تقویت کنیم و فرصت‌های بیشتری برای تعامل مردم دو کشور به وجود آوریم. این مسیر، در واقع ادامه دادن رابطه‌ای تاریخی است که میان دو ملت وجود داشته است.

او گردشگری را یکی از زمینه‌های قابل توسعه در روابط دو کشور دانست و افزود: ایرانیان به ترکیه سفر می‌کنند و ما تلاش داریم تعداد این سفرها افزایش یابد. در مقابل، شما نیز برای افزایش سفر مردم ترکیه به ایران تلاش می‌کنید. امیدواریم با همکاری بیشتر بتوانیم زمینه افزایش سفرها و آشنایی نزدیک‌تر مردم دو کشور با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر را فراهم کنیم.

چتین‌کایا گفت: امیدواریم شرایط جنگی هرچه زودتر پایان یابد تا بتوانیم با برگزاری نمایشگاه‌ها، برنامه‌ها و مراسم فرهنگی، دیدارها و رفت‌وآمدهای میان دو کشور را افزایش دهیم. این برنامه‌ها می‌توانند فرصت بیشتری برای ارتباط مستقیم مردم ایران و ترکیه فراهم کنند.

او در پایان با اشاره به پیگیری نتایج این دیدار اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان سفارت ترکیه، موضوعات مطرح‌شده در این نشست و نتایج بازدیدهای انجام‌شده را به سفارت منتقل خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم در ادامه، پیشنهادهای مطرح‌شده را پیگیری کنیم و زمینه عملیاتی شدن آن‌ها را فراهم آوریم.

سرمایه‌گذاری مشترک؛ راه عبور تجارت ایران و ترکیه از محدودیت‌ها

در ادامه بیگله دونمز، با اشاره به ظرفیت‌های مکمل اقتصاد ایران و ترکیه اظهار کرد: حجم تجارت دو کشور در حال حاضر حدود هشت میلیارد دلار است که از این میزان، چهار و نیم میلیارد دلار سهم ایران و سه و نیم میلیارد دلار سهم ترکیه است؛ رقمی که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و اهداف تعیین‌شده برای توسعه روابط تجاری، فاصله قابل‌توجهی با سطح مطلوب مبادلات دارد.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه، افزود: تجارت ایران و ترکیه در مقاطعی به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود، اما اکنون در سطح هشت میلیارد دلار قرار دارد. این در حالی است که سران دو کشور پیش‌تر هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری را برای مبادلات تجاری اعلام کرده بودند و تحقق این هدف، مستلزم فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی و رفع موانع پیش روی فعالان تجاری است.

او با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر روابط اقتصادی دو کشور گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایط و زیرساخت‌های لازم برای توسعه مبادلات فراهم شود تا تجارت ایران و ترکیه بتواند به ارقام هدف‌گذاری‌شده نزدیک شود.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه با تأکید بر مکمل بودن اقتصاد ۲کشور بیان کرد: هنگامی که به ساختار اقتصادی ایران و ترکیه نگاه می‌کنیم، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری متقابل می‌بینیم. بخشی از نیازهای بازار ایران، به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات، می‌تواند از طریق توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ترکیه تأمین شود و در مقابل، ایران نیز در زمینه منابع طبیعی، معادن و صنایع پتروشیمی ظرفیت‌هایی دارد که برای بازار ترکیه اهمیت دارد.

او توضیح داد: این ظرفیت‌های متقابل می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های پایدار میان دو کشور باشد، اما تحقق آن مستلزم آن است که فرصت‌های موجود از سطح ظرفیت‌های بالقوه فراتر برود و به همکاری‌های واقعی در حوزه تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

دونمز با اشاره به وجود توافق تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و ایجاد محدودیت‌ها در تجارت با ایران، بخشی از فرصت‌های صادراتی ترکیه در بازار ایران با مشکلاتی مواجه شد. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در زمینه واردات برخی محصولات از جمله کالاهای مرتبط با صنایع نساجی و آرایشی و بهداشتی، بر امکان استفاده از ظرفیت‌های تجاری دو کشور تأثیر گذاشته است.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی ۲ کشور گفت: شرکت‌های ایرانی و ترکیه‌ای می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر و از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک یا سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و سایر مناطق مستعد، زمینه استفاده عملی از فرصت‌های اقتصادی موجود را فراهم کنند.

او تصریح کرد: منابع طبیعی، معادن و ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی ایران، در کنار توانمندی‌های تولیدی و صنعتی ترکیه، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک فراهم می‌کند. مهم این است که این ظرفیت‌ها در حد مطالبه و برنامه باقی نماند و با مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور به طرح‌های اجرایی و فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

دونمز با تشریح وظایف رایزنی بازرگانی سفارت ترکیه اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های اصلی ما، تسهیل تجارت میان فعالان اقتصادی دو کشور و ارائه مشاوره به شرکت‌های ایرانی و ترکیه‌ای برای شناخت بازارهای یکدیگر است.

او توضیح داد: بخش بازرگانی سفارت ترکیه آمادگی دارد به فعالانی که قصد ورود به بازار ترکیه را دارند، چه در حوزه صادرات و چه در زمینه واردات، مشاوره‌های تخصصی ارائه کند. فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به این بخش، اطلاعات و راهنمایی‌های موردنیاز خود را برای توسعه فعالیت‌های تجاری دریافت کنند.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه تأکید کرد: در ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از توسعه روابط تجاری، تفاوتی میان شرکت‌های ایرانی و ترکیه‌ای قائل نیستیم و آماده‌ایم در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور در کنار فعالان این حوزه باشیم.

دونمز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان البرز، به‌ویژه در حوزه صنایع دارویی، گفت: در ابتدای فعالیت خود در ایران، ارتباط نزدیکی با فعالان صنعت دارو و شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های مرتبط داشتیم و موضوع اعزام هیئتی از ایران به ترکیه برای بررسی زمینه‌های همکاری در این صنعت نیز مطرح شده بود.

او در پایان افزود: مقدمات این برنامه فراهم شده بود، اما به‌دلیل برخی مشکلات خارج از اختیار طرفین، اجرای آن در آن مقطع امکان‌پذیر نشد. با این حال، در صورت تمایل فعالان اقتصادی استان البرز برای پیگیری مجدد این موضوع و اعزام هیئتی به ترکیه، آمادگی همکاری داریم تا زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان در بازار ترکیه فراهم شود.

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