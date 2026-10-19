به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری دوشنبه ۲۷ مهر، بیان کرد: این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی گویش همدانی، شناسایی و مستندسازی ضرب‌المثل‌های رایج در میان مردم و تبادل نظر درباره الزامات و فرایند ثبت ملی این عناصر در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان ادامه داد: در این نشست، حاضران با تاکید بر اهمیت گویش همدانی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و حافظه جمعی مردم منطقه، به بررسی نقش ضرب‌المثل‌ها در بازتاب تجربه‌های زیسته، شیوه نگرش، ارزش‌ها و باورهای بومی پرداختند، همچنین بر ضرورت گردآوری روایت‌های معتبر، ثبت معانی و کاربردهای ضرب‌المثل‌ها در موقعیت‌های واقعی و شناسایی راویان آشنا با این میراث زبانی تاکید شد.

او ادامه داد: از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست، اهمیت ثبت دقیق صورت‌های گفتاری و واژگان محلی، توجه به تفاوت‌های زبانی در محدوده‌های جغرافیایی مختلف استان و بهره‌گیری از دانش و تجربه افراد آشنا با گویش همدانی در فرایند مستندسازی بود، این رویکرد می‌تواند زمینه لازم را برای تدوین پرونده‌هایی مستند و مبتنی بر شواهد میدانی، با هدف بررسی در فرایند ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس، فراهم کند.

حیدری اضافه کرد: گویش‌ها و ضرب‌المثل‌های محلی، افزون بر ارزش زبانی، حامل بخشی از دانش بومی، شیوه‌های ارتباطی و تجربه‌های فرهنگی نسل‌های گذشته‌اند، مستندسازی و پاسداشت این عناصر با مشارکت گویش‌وران و آگاهان محلی، گامی موثر در صیانت از تنوع فرهنگی و انتقال میراث زبانی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

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