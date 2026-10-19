به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی فرت براساس تفاهم‌نامه با همکاری اداره فنی و حرفه ای، شهرداری و شورای اسلامی شهر احمدآباد صولت با هدف ترویج و انتقال مهارت‌های هنر پارچه‌بافی سنتی (فرت بافی) برای ۱۵ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: در این دوره هنرآموزان علاوه بر آشنایی با ساختار دستگاه فرت‌بافی و آماده‌سازی آن، با ابزار و آلات سنتی، شناخت نخ‌ها، انواع شیوه‌های بافت پارچه ساده‌بافی و طرح دار آشنا شدند که این آموزش ها طی چند جلسه عملی توسط مربی، به هنرآموزان ارائه شد.

صابر مقدم یادآور شد: فراگیری هنر سنتی فرت‌بافی به عنوان صنایع‌دستی شاخص تربت جام می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال خانگی و درآمدزایی برای این افراد فراهم کند.

او تصریح کرد: برای فراگیران این دوره کارت مهارت میراث‌فرهنگی و مجوز فنی و حرفه ای صادر خواهد شد تا در آینده بتوانند از تسهیلات صنایع‌دستی بهره ببرند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی به تقویت حس تعلق اجتماعی و انتقال دانش بین‌نسلی کمک می‌کند و زمینه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم می‌کند.

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