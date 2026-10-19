۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰

آموزش پارچه‌بافی سنتی فرت به هنرآموزان شهر احمدآباد صولت در تربت جام

آموزش پارچه‌بافی سنتی فرت به هنرآموزان شهر احمدآباد صولت در تربت جام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت جام گفت: دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی فرت با حضور ۱۵ هنرآموز در شهر احمدآباد صولت از توابع شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی فرت براساس تفاهم‌نامه با همکاری اداره فنی و حرفه ای، شهرداری و شورای اسلامی شهر احمدآباد صولت با هدف ترویج و انتقال مهارت‌های هنر پارچه‌بافی سنتی (فرت بافی) برای ۱۵ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: در این دوره هنرآموزان علاوه بر آشنایی با ساختار دستگاه فرت‌بافی و آماده‌سازی آن، با ابزار و آلات سنتی، شناخت نخ‌ها، انواع شیوه‌های بافت پارچه ساده‌بافی و طرح دار آشنا شدند که این آموزش ها طی چند جلسه عملی توسط مربی، به هنرآموزان ارائه شد.

صابر مقدم یادآور شد: فراگیری هنر سنتی فرت‌بافی به عنوان صنایع‌دستی شاخص تربت جام می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال خانگی و درآمدزایی برای این افراد فراهم کند.

او تصریح کرد: برای فراگیران این دوره کارت مهارت میراث‌فرهنگی و مجوز فنی و حرفه ای صادر خواهد شد تا در آینده بتوانند از تسهیلات صنایع‌دستی بهره ببرند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی به تقویت حس تعلق اجتماعی و انتقال دانش بین‌نسلی کمک می‌کند و زمینه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072702825
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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