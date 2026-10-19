به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ مهرماه جاری اظهار کرد: برنامه گمانه‌زنی باستان‌شناسی تپه چشمه‌ماهی هلیلان با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و با سرپرستی عباس صارمی، در قالب یک تیم تخصصی باستان‌شناسی و از محل اعتبارات استانی اجرا شد و مورد تأیید پژوهشکده باستان‌شناسی کشور قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: با توجه به گسترش روستا، افزایش درخواست‌ها برای تغییر کاربری، الحاق اراضی به محدوده و انجام ساخت‌وساز در اطراف این اثر تاریخی و همچنین بروز برخی مشکلات حقوقی، اجرای این برنامه با هدف تعیین دقیق عرصه و پیشنهاد حریم اثر در دستور کار قرار گرفت.

شریفی ادامه داد: تثبیت عرصه و حریم، تدوین ضوابط به‌روز، کاربردی و قابل اجرا و فراهم‌کردن زمینه تصویب و ابلاغ این ضوابط، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است که می‌تواند ضمن تقویت حفاظت و صیانت از این محوطه تاریخی، به سامان‌دهی مسائل حقوقی و کاهش مشکلات مالکان اراضی پیرامونی نیز کمک کند.

او با اشاره به اهمیت تاریخی این محوطه بیان کرد: تپه چشمه‌ماهی هلیلان با قدمتی متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد، در ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ با شماره ۸۴۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان تأکید کرد: تعیین دقیق عرصه و حریم آثار تاریخی و تدوین ضوابط حفاظتی متناسب با شرایط روز، از اقدامات ضروری برای صیانت از میراث ارزشمند استان ایلام و ایجاد تعادل میان حفاظت از آثار تاریخی و سامان‌دهی مسائل و نیازهای قانونی ساکنان مناطق پیرامونی به شمار می‌رود.

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