گوگحان چتین‌کایا، عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه، در حاشیه بازدید از کاخ‌موزه سلیمانیه کرج در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به زمینه‌های مشترک فرهنگی ایران و ترکیه گفت: دو کشور از اشتراکات فرهنگی فراوانی برخوردارند و این اشتراکات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند موسیقی و ادبیات، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت ارتباط میان دو ملت فراهم می‌کند.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه، افزود: ایران و ترکیه ظرفیت‌های متعددی برای انجام فعالیت‌های مشترک فرهنگی دارند و می‌توان با تکیه بر این زمینه‌های مشترک، فرصت‌های بیشتری برای آشنایی دو ملت با فرهنگ، هنر و پیشینه تاریخی یکدیگر ایجاد کرد. امیدواریم با گسترش این همکاری‌ها، شناخت متقابل دو کشور افزایش یابد و روابط فرهنگی ایران و ترکیه بیش از پیش تقویت شود.

چتین‌کایا با اشاره به بازدید خود از کاخ‌موزه سلیمانیه اظهار کرد: در جریان این بازدید، از یک مجموعه موزه‌ای دیدن کردم که برایم بسیار جذاب بود و فضای پیرامونی آن نیز توجه مرا جلب کرد.

او افزود: آشنایی با چنین مجموعه‌هایی فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق مختلف است و بازدید از آن‌ها می‌تواند زمینه آشنایی نزدیک‌تر با داشته‌های فرهنگی هر منطقه را فراهم کند.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه تاکید کرد: برای نزدیک‌تر شدن ملت‌ها، باید فرصت‌های بیشتری برای آشنایی با فرهنگ و ظرفیت‌های یکدیگر فراهم شود. تعاملات فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند به تقویت این شناخت کمک کند و زمینه ارتباطات گسترده‌تر میان دو کشور را به وجود آورد.

او با ابراز خرسندی از حضور در استان البرز و بازدید از ظرفیت‌های این استان، گفت: امیدواریم همکاری‌های فرهنگی ایران و ترکیه با اتکا به اشتراکات موجود در زمینه‌های هنری و فرهنگی گسترش یابد و زمینه آشنایی بیشتر دو ملت با یکدیگر فراهم شود.

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