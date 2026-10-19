۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵

رایزن گردشگری سفارت ترکیه در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

موسیقی و ادبیات پیوندهای فرهنگی ایران و ترکیه را تقویت می‌کنند

موسیقی و ادبیات پیوندهای فرهنگی ایران و ترکیه را تقویت می‌کنند

رایزن گردشگری سفارت ترکیه با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و ترکیه بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌های مشترک و تعمیق پیوندهای فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

گوگحان چتین‌کایا، عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه، در حاشیه بازدید از کاخ‌موزه سلیمانیه کرج در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به زمینه‌های مشترک فرهنگی ایران و ترکیه گفت: دو کشور از اشتراکات فرهنگی فراوانی برخوردارند و این اشتراکات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند موسیقی و ادبیات، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت ارتباط میان دو ملت فراهم می‌کند.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه، افزود: ایران و ترکیه ظرفیت‌های متعددی برای انجام فعالیت‌های مشترک فرهنگی دارند و می‌توان با تکیه بر این زمینه‌های مشترک، فرصت‌های بیشتری برای آشنایی دو ملت با فرهنگ، هنر و پیشینه تاریخی یکدیگر ایجاد کرد. امیدواریم با گسترش این همکاری‌ها، شناخت متقابل دو کشور افزایش یابد و روابط فرهنگی ایران و ترکیه بیش از پیش تقویت شود.

چتین‌کایا با اشاره به بازدید خود از کاخ‌موزه سلیمانیه اظهار کرد: در جریان این بازدید، از یک مجموعه موزه‌ای دیدن کردم که برایم بسیار جذاب بود و فضای پیرامونی آن نیز توجه مرا جلب کرد.

او افزود: آشنایی با چنین مجموعه‌هایی فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق مختلف است و بازدید از آن‌ها می‌تواند زمینه آشنایی نزدیک‌تر با داشته‌های فرهنگی هر منطقه را فراهم کند.

رایزن گردشگری سفارت ترکیه تاکید کرد: برای نزدیک‌تر شدن ملت‌ها، باید فرصت‌های بیشتری برای آشنایی با فرهنگ و ظرفیت‌های یکدیگر فراهم شود. تعاملات فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند به تقویت این شناخت کمک کند و زمینه ارتباطات گسترده‌تر میان دو کشور را به وجود آورد.

او با ابراز خرسندی از حضور در استان البرز و بازدید از ظرفیت‌های این استان، گفت: امیدواریم همکاری‌های فرهنگی ایران و ترکیه با اتکا به اشتراکات موجود در زمینه‌های هنری و فرهنگی گسترش یابد و زمینه آشنایی بیشتر دو ملت با یکدیگر فراهم شود.

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کد خبر 1405072702827
الناز دادمهر
دبیر مرضیه امیری

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