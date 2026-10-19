به گزارش میراث آریا، احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق روز دوشنبه ۲۷ مهرماه جاری با اشاره به تداوم دمای نامتعارف هوا طی چند هفته اخیر و افزایش دمای کشور در مهرماه امسال اظهار کرد: متوسط دمای هوای موزون کشور در این ماه، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.

او افزود: هم‌زمان با این ناهنجاری دمایی که حتی در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نزدیک به چهار درجه‌ای داشته، متوسط اوج تقاضای برق نیز در مهرماه امسال حدود ۶۷۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل رشد داشته است.

ذبیح‌زاده با تاکید بر اینکه با وجود تداوم گرمای نامتعارف هوا در هفته‌های اخیر، شبکه سراسری برق در پایداری کامل قرار دارد و آماده سازی‌های لازم برای دوره سرد سال هم طبق برنامه در حال انجام است، اعلام کرد: تامین برق مورد نیاز مشترکان به‌صورت مستمر در حال انجام است و مدیریت و راهبری شبکه با هدف حفظ پایداری و تامین مطمئن برق ادامه دارد.

سخنگوی صنعت برق از هموطنان درخواست کرد مدیریت مصرف برق را به‌عنوان یک اصل همیشگی در نظر داشته باشند و با پرهیز از مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از وسایل برقی، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

ذبیح‌زاده همراهی مشترکان در این زمینه را از عوامل موثر در حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تامین مطمئن برق مورد نیاز همه هموطنان دانست.

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