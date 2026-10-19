به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، چهارمین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «هاشمی، خیرگردی، فربد، تاجمیر و دیگران» و با حضور محمد نادری، ارسلان قاسمی، شهین تسلیمی، سیاوش چراغی‌پور، مجتبی رجبی و بهزاد حاجی‌زاده روی آنتن شبکه یک می‌رود.

این اپیزود با محوریت داستان شهدای نیروی انتظامی در دوران دو جنگ تحمیلی سال گذشته که در نام اپیزود به آنها اشاره شده، ماجرای پسربچه‌ای را روایت می‌کند که در انتظار والدینش می‌ماند، اما وقتی آنها به سراغش نمی‌آیند، سوار خودروی پلیس می‌شود. همین اتفاق، سرآغاز ماجراهایی غیرمنتظره است.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. در هر قسمت از این مجموعه، داستانی مستقل با حضور بازیگرانی متفاوت روایت می‌شود.

بر اساس کنداکتور جدید پخش تلویزیون، شبکه‌ها در روزهای زوج یک سریال و در روزهای فرد سریالی دیگر را روی آنتن می‌برند. همچنین روزهای جمعه به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.

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