به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاروانی متشکل از حدود ۵۰ دستگاه کاروان کمپر و نزدیک ۸۰ نفر ایرانگرد از شهرستان قاینات بازدید کردند.

حمید عباس‌زاده روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این برنامه که به مدت ۳ روز، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری قاینات و آشنایی نزدیک میهمانان با میراث و هنرهای بومی منطقه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: برنامه بازدیدهای این کاروان با حضور در مسجد جامع قاین آغاز شد و میهمانان با شهرستان قاینات، پیشینه و قدمت آن و شماری از آثار تاریخی شاخص منطقه و و اهمیت مسجد جامع و جایگاه آن در تاریخ و هویت فرهنگی قاین آشنا شدند.

او افزود: پس از بازدید از مسجد جامع، گردشگران از فروشگاه صنایع‌دستی، موزه عکس و کارگاه بخارادوزی در خانه تاریخی صمدی دیدن کردند. در جریان این بازدید، راهنمای موزه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف مجموعه ارائه داد و هنرمند فعال در کارگاه بخارادوزی نیز ضمن معرفی این هنر صنایع‌دستی که به همت او احیا شده است، درباره شیوه اجرای آن و ویژگی‌های محصولات تولیدی توضیحاتی ارائه کرد.

عباس‌زاده، بازدید از نمایشگاه اشیای قدیمی و بازارگردی در مرکز شهر نیز از دیگر بخش‌های برنامه بود که فرصتی برای آشنایی گردشگران با فضای شهری و بخشی از زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم منطقه فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به برنامه‌های فرهنگی شبانه این کاروان اظهار کرد: برنامه شبانه در بنا و بقعه بوذرجمهر برگزار شد و حاضران در فضایی صمیمی از اجرای موسیقی محلی با هنرمندی استاد غلامحسین نادری و دیگر برنامه‌های مفرح بهره‌مند شدند.

او بیان کرد: روز دوم حضور گردشگران به بازدید از دژ زیرزمینی روستای نیگ اختصاص داشت که فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این اثر ارزشمند فراهم کرد.

عباس‌زاده افزود: در روز سوم نیز اعضای کاروان در جشنواره روستای روم حضور یافتند. این جشنواره با اجرای موسیقی و رقص محلی، بازی‌های بومی و محلی و برنامه‌های فرهنگی همراه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات ادامه داد: با همت و همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای روم، امکان اسکان و اقامت میهمانان نیز فراهم شد تا آنان بتوانند تجربه حضور در فضای روستایی و آشنایی نزدیک با فرهنگ، آیین‌ها و سنت‌های محلی را داشته باشند.

او با اشاره به استقبال و رضایت شرکت‌کنندگان از برنامه‌های اجراشده گفت: بازدید از آثار تاریخی، آشنایی با هنرهای بومی و حضور در برنامه‌های فرهنگی و روستایی، مجموعه‌ای متنوع از تجربه‌های گردشگری را برای این کاروان رقم زد. همچنین شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انجام‌شده، رضایت بالایی از برنامه‌ها و میزبانی شهرستان ابراز کردند.

عباس‌زاده در پایان از تمامی افرادی که در برگزاری و اجرای این برنامه همکاری و همراهی داشتند، قدردانی کرد.

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