۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴

پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در «سرو، سپید، سرخ»

پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در «سرو، سپید، سرخ»

پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در اپیزود سوم از مجموعه «سرو سپید سرخ» بازی می‌کنند که امشب از شبکه یک روی آنتن می‌رود.

به گزارش میراث آریا، سومین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان اپیزود «علی» به کارگردانی سیدمحمد سیدحسینی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. سومین قسمت این مجموعه با عنوان اپیزود «علی» به کارگردانی سیدمحمد سیدحسینی ساخته شده و پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در این اپیزود، ماجرای فردی روایت می‌شود که در موقعیت چک و خنثی‌سازی بمب قرار می‌گیرد و با موقعیت‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود.

بر اساس کنداکتور جدید پخش تلویزیون، شبکه‌ها در روزهای زوج یک سریال و در روزهای فرد سریالی دیگر را روی آنتن می‌برند. همچنین روزهای جمعه به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.

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کد خبر 1405072702833
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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