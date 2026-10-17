پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در «سرو، سپید، سرخ»

به گزارش میراث آریا، سومین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان اپیزود «علی» به کارگردانی سیدمحمد سیدحسینی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. سومین قسمت این مجموعه با عنوان اپیزود «علی» به کارگردانی سیدمحمد سیدحسینی ساخته شده و پولاد کیمیایی و امیر دژاکام در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در این اپیزود، ماجرای فردی روایت می‌شود که در موقعیت چک و خنثی‌سازی بمب قرار می‌گیرد و با موقعیت‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود.

بر اساس کنداکتور جدید پخش تلویزیون، شبکه‌ها در روزهای زوج یک سریال و در روزهای فرد سریالی دیگر را روی آنتن می‌برند. همچنین روزهای جمعه به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.

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